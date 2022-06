WEC

Le Mans 2022 - Explainer: Die Schlüsselstelle in der Porsche Kurve von Tom Kristensen erklärt

Die Porsche Kurve hat es in Le Mans in sich: Tom Kristensen erklärt die Schlüsselstelle und wie man sie am besten anfährt, um im Verkehr keine Zeit zu verlieren.

00:02:37, vor 36 Minuten