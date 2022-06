WEC

Le Mans 2022: Jens Möller räumt Jon Brownson ab - bitteres Aus für DKR Engineering beim Le Mans Cup

Jens Möller (GMB Motorsport) räumt Jon Brownson (DKR Engineering) in der zweiten Runde des Le Mans Cup ab. Der US-Amerikaner kracht in der Folge in die Bande. Für Brownson ist der Renneinsatz damit frühzeitig beendet, Möller erhielt eine Durchfahrtsstrafe.

00:00:31, vor einer Stunde