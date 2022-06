WEC

Le Mans 2022: Toyota #7 mit José-Maria Lopez von technischem Defekt gestoppt - schwerer Rückschlag für die Topfavoriten

Bei den 24 Stunden von Le Mans 2022 kommt der Toyota #7 mit José-Maria Lopez am Steuer in den frühen Morgenstunden zum Stehen. Der Argentinier kann anschließend das Rennen wieder aufnehmen, muss aber die Box ansteuern. Dadurch verlieren die Titelverteidiger die Spitze an den Toyota #8.

00:01:56, vor 3 Stunden