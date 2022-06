Am Samstag um 16:00 Uhr starteten die 24 Stunden von Le Mans auf dem Circuit des 24 Heures. In den vergangenen vier Jahren gewann Toyota Gazoo Racing das Rennen in der Hypercar-Klasse.

Nach einem technischen Defekt beim Titelverteidiger Toyota #7 ist die #8 deutlich auf Siegkurs.

Aus deutscher Sicht ging unter anderem die 21 Jahre alte Münchnerin Sophia Flörsch in der LMP2-Klasse ins Rennen, die jedoch schon am Start großes Pech mit technischen Problemen hatte.

24h von Le Mans Bitter: Porsche löst sich in Einzelteile auf VOR EINER STUNDE

Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans 2022 für Euch live im Ticker:

09:00 Uhr - Bittere Stunden für Porsche, Toyota #7 mit Problemen

Während die Nacht in Le Mans verhältnismäßig ruhig verlief, haben sich in den frühen Morgenstunden die Ereignisse überschlagen. Zunächst löste sich der in der GTE Pro Klasse bis dahin führende Porsche 92 nach einem Verbremser von Michael Christensen in seine Einzelteile auf und fiel aussichtslos zurück. Dann hatte der Toyota #7 technische Probleme und musste die Gesamtführung an die #8 abgeben. Der Rückstand beträgt nun sechs Minuten. Da müssen die Titelverteidiger schon auf ähnliche Schwierigkeiten der Markenkollegen hoffen.

08:50 Uhr - Guten Morgen

Hallo und herzlich willkommen zur entscheidenden Phase bei den 24 Stunden von Le Mans. Noch bis 16:00 Uhr geht es an der Sarthe zur Sache. Und wir sind für Euch im Liveticker mit von der Partie. Natürlich könnt Ihr das Rennen auch weiterhin bei Eurosport 1 und Joyn PLUS+ mitverfolgen.

Bitter: Porsche löst sich in Einzelteile auf

22:50 Uhr - Auf Wiedersehen

Eurosport 1 und Joyn PLUS+ könnt Ihr natürlich die ganze Nacht weiter mit von der Partie sein, und im An dieser Stelle verabschiede ich Euch hier im Liveticker in die Nacht. Beiundkönnt Ihr natürlich die ganze Nacht weiter mit von der Partie sein, und im offiziellen Datencenter von Le Mans bleibt Ihr ergebnistechnisch auf dem neuesten Stand. Hier geht es morgen um 9:00 mit der finalen Phase aus Le Mans im Liveticker weiter. Auf Wiedersehen!

22:37 Uhr - Erneuter Führungswechsel

Die Toyota waren wieder an der Box. Und das hat nicht nur zu einem Fahrertausch, sondern auch einem erneuten Führungswechsel geführt. Die #8 mit Mike Conway führt knapp vor der #7 mit Sebastian Buemi. Aber das sind minimale Abstände. Und es sind noch über 17 Stunden zu fahren.

22:29 Uhr - Hirakawa dicht an Kobayashi

Kobayashi ist bei Überrunden aufgehalten worden. Hirakawa nutzt das aus und hat zu seinem Landsmann aufgeschlossen. Nur noch etwas mehr als eine Sekunde trennt die beiden Toyota.

22:25 Uhr - Porsche gibt Gas

Kevin Estre im Porsche #92 legt eine beeindruckende Aufholjagd hin. Nicht nur, dass er in der GTE Pro Klasse sich deutlich auf Rang zwei geschoben hat, er verkürzt auch den Abstand zur führenden Corvette #63. Keine gute Nachricht gibt es von der Corvette #64 mit Nick tandy. Der Wagen musste einen unplanmäßigen Stopp einlegen. Zwar hat er die Box wieder verlassen, aber das hat wertvolle Zeit gekostet.

Ab in die Garage: Alpine hat Probleme und verliert viel Zeit

22:09 Uhr - Hirakawa hält den Anschluss

Kobayashi kann sich nicht wirklich von seinem Landsmann absetzen. Mit sieben Sekunden Rückstand bleibt Hirakawa in kompletter Reichweite des Toyota #7. Der Abstand zu den beiden Glickenhaus ist schon riesig.

21:52 Uhr - Trümmerteil auf der Strecke

Kurzzeitig ist Gelb in Kurve sechs. Denn dort liegt ein dickes Trümmerteil auf der Strecke. Die Fahrer müssen vom Gas gehen, während der Schrott entfernt wird.

Eisenhart von den Iron Dames! Ferrari schickt LMP2 von der Strecke

21:49 Uhr - Durchfahrtsstrafe für Porsche

Ärgerlich für den Porsche #91, wo aktuell Frederic Makowiecki hinterm Lenkrad sitzt. Wegen Überschreiten des Tracklimits muss das Team zu einer Durchfahrtsstrafe an die Box abbiegen. Aktuell liegt das Team in der GTE Pro Klasse auf Rang vier.

21:30 Uhr - Toyota #7 wieder an der Spitze

An der Spitze geht das Duell zwischen den Toyota weiter. Die #7 mit Kobayashi hat abseits der Kameras wieder die Spitze übernommen. Aber der Abstand bleibt überschaubar. Hier ist noch alles offen.

21:15 Uhr - Die Zwischenstände

Während die beiden Toyota in der Hypercar-Klasse inzwischen mit Kamui Kobayashi bzw. Ryo Hirakawa am Steuer weiterhin in Schlagdistanz zueinander sind, ist der Jota #38 in der LMP2 weiterhin alleine auf weiter Flur. In der GTE Pro liegt die Corvette #63 vor der Corvette #64 an der Spitze. Und in der GTE AM führt die Weathertech #79 mit Cooper MacNeil am Lenkrad.

21:01 Uhr - Alpine mit Kupplungsproblemen

Laut Informationen von der Strecke zu Eurosport soll die Kupplung bei Alpine das Problem gewesen sein. Es wurde gearbeitet, und die #36 kann wieder fahren. Aber Negrao ist inzwischen bis auf Platz 33 in der Gesamtwertung mit siben Rundne Rückstand durchgereicht worden.

20:42 Uhr - Alpine wieder in der Box

Oh je! Schon wieder wird der Alpine in die Garage geschoben. Das Rennen entwickelt sich für das Team zu einem richtigen Desaster.

20:34 Uhr - Alpine weit zurückgefallen

Durch den ungeplanten und langen Boxenstopp ist der Alpine jetzt nicht nur mit großem Abstand Letzter in der Hypercar-Wertung, sondern auch im Gesamtstand bis auf Rang 27 durchgereicht worden. Eine gute Platzierung ist damit fast schon ausgeschlossen.

"Leider ein Klassiker": Glorieux rutscht weg und crasht

20:22 Uhr - Nächster Rückschlag für Alpine

Für Alpine hat es einen weiteren schweren Rückschlag gegeben. André Negrao musste ungeplant die Box ansteuern und hat mehrere Runden verloren. Damit ist man in der Hybrid-Klasse mit Abstand das Schlusslicht.

20:05 Uhr - Enger Zweikampf an der Spitze

Lopez' Patzer hat es möglich gemacht. Aus einem deutlichen Vorsprung wurde nicht nur der Führungswechsel sondern auch ein enges Duell. Vier Sekunden liegt die #8 aktuell vor der #7. Wirklich attackieren tut Lopez derzeit nicht. Aber es ist ja auch noch mehr als genug Zeit, das über die Ausdauer zu schaffen.

19:45 Uhr - Führungswechsel!

Führungswechsel in der Gesamtwertung. José-Maria Lopez ist auf seiner Outlap nach einem geplanten Boxenstopp von der Strecke abgekommen und hat wertvolle Zeit verloren. Der Toyota #8 ist an der #7 vorbei.

19:43 Uhr - Jota dominiert im LMP2

In der LMP2 zieht der Jota #38 mit Williams Stevens am Lenkrad relativ einsam seine Kreise. Der Pense #5 liegt über 1:15 Minuten zurück. Dahinter geht es zwischen Rang zwei und sieben aber sehr eng zu.

19:26 Uhr - Vector Sport im Reifenstapel

Der Vector Sport mit der #10 steht im Reifenstapel. Ryan Cullen ist von der Strecke abgekommen, im Kies gelandet und schließlich in den Reifen an der Absperrung. Zumindest kann Cullen das Rennen fortsetzen.

"Leider ein Klassiker": Glorieux rutscht weg und crasht

19:08 Uhr - Glickenhaus setzt Aufholjagd fort

Nach dem ungeplanten Boxenstopp war der Wagen Glickenhaus #709 kurzzeitig bis auf Rang zehn der Gesamtwertung zurückgefallen. Inzwischen hat sich der Wagen mit Westbrook am Steuer schon wieder am Alpine vorbei auf die vier geschoben. Damit sind die fünf Hypercar-Fahrzeuge auch wieder auf den ersten fünf Plätzen.

18:54 Uhr - Durchfahrtsstrafe für Alpine

Ärgerlich für den Alpine #36. Matthieu Vaxiviere kassiert eine Durchfahrtsstrafe, weil er in einer Slow-Zone zu schnell unterwegs war. Das ist ein großer Rückschlag im Kampf um einen Podiumsplatz in der Gesamtwertung. Bislang lag man auf Rang vier, aber der Rückstand auf den Glickenhaus #708 vergrößert sich.

18:28 Uhr - Crash von Glorieux

Jean Glorieux im DKR-Oreca#3 dreht sich Ausgangs der Indianapolis und crasht in die Leitplanke. Der Wagen braucht eine neue Nase.

18:12 Uhr - Wechsel bei Toyota

Die dritten Stints bei Toyota sind absolviert und die Stopps wurden für Fahrerwechsel benutzt. bei der #7 übernimmt jetzt Brendan Hartley das Steuer, bei der #8 José Maria Lopez. Auch beim Glickenhaus #708 wurde gewechselt. Auf der Strecke ist nun Romain Dumas.

17:58 Uhr - Fahrerwechsel bei Glickenhaus

Der Rennstall hatte den ungeplanten Stopp gleich zu einem Fahrerwechsel genutzt. Anstelle von Mailleux sitzt jetzt Richard Westbrook hinterm Steuer.

Schauspieler Fassbender würgt Porsche bei Fahrerwechsel ab

17:48 Uhr - Probleme bei Glickenhaus

Das sieht nicht gut aus beim Glickenhaus #709 mit Franck Mailleux. Ungeplant muss der Wagen an die Box. Am hinteren Teil des Autos wird gearbeitet. Soeben hat Mailleux die Box wieder verlassen, aber das hat natürlich wertvolle Zeit gekostet.

17:45 Uhr - Flörsch zur Rennleitung

Soeben hieß es, dass das Auto #47 sofort zur Rennleitung müsse. Das ist der Wagen von Sophia Flörsch im Algarve Pro Racing Team. Was der Grund ist, ist noch nicht bekannt.

17:40 - Führungswechsel in der GTE Pro

In der GTE Pro hat es einen Wechsel an der Spitze gegeben. Die Führung bleibt aber bei Corvette. Antonio Garcia mit der #63 ist an Nick tandy in der #64 vorbeigezogen und hat ihm etwa zehn Sekunden abgenommen. In der Hypercar-Klasse liegt der Glickenhaus #708 auf drei Runde 30 Sekunden hinter dem Toyota #7. Und hier waren die Top-Autos alle bereits beim zweiten Stopp.

17:29 Uhr - Toyota erneut an der Box

Beide Toyotas waren erneut an der Box. Es scheint auf einen Stopp alle zwölf Runden hinauszulaufen. An der Spitze hat sich nichts verändert. Conway führt weiter vor Buemi. Aber der Abstand ist gering. Etwa zehn Sekundne liegt die #7 in Führung.

17:15 Uhr - Deutlicher Verlust für Rast

Rast hat seine Strafe übrigens inzwischen absolviert. Der WRT #31 ist auf Platz 24 zurückgefallen. Rund neunzig Sekunden hat Rast durch den unfreiwilligen Boxenstopp verloren.

Hautnah dabei: Der Start aus Toyota-Perspektive onboard

17:00 Uhr - Die Zwischenstände

Eine Stunde ist das Rennen alt, und die Führenden haben jetzt 16 Runden absolviert. In der Hypercar-Klasse und der Gesamtwertung führt weiter der Toyota #7. In der LMP2-Klasse liegt der Jota #38 mit Antonio Felix da Costa am Steuer aktuell an der Spitze. Und in der LMGTW führt die Corvette #64 mit Nick Tandy.

16:45 Uhr - Die ersten Boxenstopps

Fast alle Wagen waren nun schon einmal an der Box. Soeben sind die Toyota reingekommen. In der LMP2-Klasse hat das zu einem Führungswechsel geführt. Es liegt nun der Jota-Oreca #38 mit Felix da Costa am Steuer in Front.

16:30 Uhr - Strafe für Rast

Der WRT-Oreca #31 von Rast bekommt nach dem Abschuss von Owen eine einminütige Stop-and-Go-Strafe. Es konnten übrigens alle weiterfahren, die in der Anfangsphase Probleme hatten. Flörsch hat nach einem Hydraulikproblem aber schon fünf Runden verloren.

Start-Crash! Owen fliegt wegen Rast schon vor der ersten Kurve ab

16:20 Uhr - Der Stand

Das Feld hat sich jetzt erst einmal sortiert. Vorne ist der Toyota #8 mit Conway am Steuer, dann der Toyota #7 mit Conway. Aktuell Dritter ist der Glickenhaus #708 mit Olivier.

16:09 Uhr - Owen von Rast getroffen

Die Zeitlupe hat Aufschluss gegeben. René rast im WRT-Oreca #31 hat Owen getroffen und von der Strecke abgeschossen. Das ist ein bitterer Rückschlag für den Mitfavoriten in der LM P2 Klasse. Owen hat schon eine Runde verloren.

16:03 Uhr - Der Start

Schon in der ersten Runde gibt es den ersten Abflug. Im Hinterfeld rast ein Wagen von der Strecke. Es war der United Autosports Oreca 22 mit Will Owen am Steuer. Und auch die Wagen von Sophia Flörsch (Algarve Pro Racing) und Ferdinand Habsburg (Realteam WRT) müssen beteiligt gewesen sein. Sie fahren sehr langsam.

16:00 Uhr - Der Start

Los geht's. Die französische Flagge wird geschwenkt, der Start ist erfolgt. Vorne liefern sich die beiden Toyota ein Duell. Aber Sebastian Buemi in der #( ist an Mike Conway in der #7 vorbei. Ein Glickenhaus kürzt in der Shcikane ab und schiebt sich kurzzeitig auf eins. Aber er lässt sich zurückfallen, weil klar ist, dass das nicht erlaubt ist.

Die Zeremonie vor dem Spektakel: Feierliche Hymne in Le Mans

15:52 Uhr - Die Einführungsrunde

Die Fahrer gehen auf die Einführungsrunde. Noch ein letztes Mal kann die legendäre Rennstrecke an der Sarthe getestet werden.

Info - Der Start rückt näher

Der Countdown läuft. Noch 30 Minuten bis zum Start. Die Zuschauer haben die Rennstrecke am Startbereich inzwischen verlassen. Die französische Nationalhymne wird gespielt.

Komfortables Motorhome: Hier relaxen die Fahrer in den Pausen

Info - Toyota starten von Doppel-Pole

In einem echten Krimi hatte sich der ehemalige Formel-1-Pilot Brendon Hartley in der #8 mit einer Zeit von 3:24.408 Minuten die Pole Position gesichert. Er verwies Kamui Kobayashi in der #7 mit einer Zehntelsekunde Rückstand auf den zweiten Rang. Nicolas Lapierre stellte seinen Alpine mit der #36 auf Rang drei.

Info - Toyota die Favoriten in Le Mans

Im Abschlusstraining am Freitag untermauerten die Toyota ihre Favoritenrolle . Die beiden GR010 Hybrid fuhren Zeiten im 3:28er-Bereich und hinterließen in der Rennsimulation einen deutlich schnelleren Eindruck als die Hypercars von Glickenhaus und Alpine. Die Bestzeit im Nachttraining sicherte sich Jose-Maria Lopez im Toyota #7 um das Vorjahressieger-Trio Conway/Kobayashi/Lopez in 3:28,322 Minuten.

Info - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum 24-Stunden-Rennen von Le Mans auf dem Circuit des 24 Heures. Sebastian Würz begleitet den Langstrecken-Klassiker ab 16:00 Uhr live für Euch im Ticker.

