Eurosport überträgt das berühmte Langstreckenrennen von Samstag, 11. Juni (ab 16:00 Uhr), bis Sonntag, 12. Juni, live im Free-TV bei Eurosport 1 und in voller Länge im Livestream bei Eurosport mit JoynPLUS+.

Alle News, Videos, Informationen und einen Liveticker zum Langstreckenklassiker gibt es zudem bei Eurosport.de.

Im vergangenen Jahr sicherte sich Toyota Gazoo Racing mit den Fahrern Mike Conway, Kamui Kobayashi und José María López den Sieg beim Langstreckenklassiker. Anders als noch im Vorjahr gibt es 2022 keine Zuschauerbeschränkungen mehr.

Hier die wichtigsten Zahlen zum Langstrecken-Klassiker:

1: Wie die Runde, die dem führenden Toyota von Kazuki Nakajima 2016 zum Sieg fehlte. Eine Wendung, von der der Porsche von Romain Dumas, Neel Jani und Marc Lieb profitierten.

2: Bob Wollek bleibt der "Poulidor von Le Mans": 30 Mal am Start, mehrmals mit einem siegfähigen Auto, war der Franzose nie besser als Zweiter.

3: Anzahl der Abflüge der beiden Mercedes' während der Ausgabe von 1999.

9: Die Anzahl der Siege von Tom "Monsieur Le Mans" Kristensen an der Sarthe.

15: Hans Heyer, ein weiterer Spitzenreiter in einer allerdings nicht beneidenswerten Liste: Der Deutsche ging 15 Mal ins Rennen, ohne jemals das Ziel zu sehen.

20: In Metern die kleinste Distanz zwischen dem Sieger und dem Zweiten im Jahr 1966, und das nach einem Missverständnis. Das Ford-Werk war sich seines Hattricks sicher und forderte seine drei Mannschaften auf, in enger Formation ins Ziel zu kommen. Und an die Nr. 1 von Ken Miles und Denny Hulme, die Nr. 2 von Chris Amon und Bruce McLaren aufschließen zu lassen. Danach ging die Rennleitung davon aus, dass die GT40 Mk II gemeinsam die Ziellinie überquert haben und ein Unentschieden nicht möglich ist. Weil sie 20 Meter hinter der Nr. 1 gestartet war, wird die Nr. 2 zum Sieger erklärt, weil sie eine größere Distanz zurückgelegt hat. 20 Meter für die Ewigkeit.

24(-2 Runden): Louis Rosier gewann 1950 die Ausgabe des größten Rennens der Welt, nachdem er seinen Talbot-Lago das gesamte Rennen gefahren war, außer für zwei Runden, in denen sein Sohn Jean-Louis das Steuer übernahm.

33: So viele Porsche gingen 1971 bei insgesamt 49 Autos an den Start.

349: Der Abstand in Kilometern, der den siegreichen Bentley im Jahr 1927 von seinem ersten Verfolger im Ziel trennte.

405: In km/h, der offizielle Geschwindigkeitsrekord in Le Mans, der 1988 auf der Mulsanne-Geraden von Roger Dorchy am Steuer des WM P88-Prototyps, angetrieben von Peugeot, aufgestellt wurde. In Wahrheit hätte der Rennwagen 407 km/h erreicht, aber die Ankündigung von 405 km/h hatte eine Anspielung auf den Peugeot 405, dem neuesten Modell aus den Werken von Sochaux, möglich gemacht. Dieser Rekord ist wahrscheinlich unschlagbar, weil 1990 zwei Schikanen hinzugefügt wurden.

