WEC

6 Stunden von Monza - Toyota fährt souverän zum Sieg, Farfus in der GTE-Am mit starkem Manöver: Die letzte Runde

Toyota hat mit der #7 (Mike Conway/Kamui Kobayashi/Jose Maria Lopez) das 6-Stunden-Rennen von Monza gewonnen. Während die Japaner in der letzten Runde souverän zum Sieg fuhren, kam es in der GTE-Am-Klasse nochmal zu einem großartigen Duell um Rang zwei zwischen zwei Aston-Martin-Boliden. Dabei ging Augusto Farfus als Sieger hervor. Die finale Runde in Monza im Video.

00:03:32, vor einer Stunde