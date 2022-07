Das gelang dem Japaner, jedoch wurde er von der Rennleitung als Verursacher der Kollision ausgemacht und mit einer Stop-and-Go-Strafe von 90 Sekunden belegt. Es wurde P3.

In der letzten Stunde lautete der Kampf um den Sieg somit: Alpine #36 gegen Toyota #8. Die Franzosen ließen sich die Butter aber nicht mehr vom Brot nehmen.

Für Alpine war es der zweite Saisonsieg nach dem Erfolg bei den 1.000 Meilen von Sebring. In der WM bauten Andre Negrao, Nicolas Lapierre und Matthieu Vaxiviere die Führung auf das Toyota-Trio Sebastien Buemi, Brendon Hartley und Ryo Hirakawa weiter aus.

Strafe und Turboschaden: Glickenhaus erlebt Drama

Die erste Rennhälfte gehörte jedoch klar der Glickenhaus-Mannschaft: Romain Dumas münzte die Pole am Start umgehend um und setzte sich in Front. Anschließend war kein Kraut gegen den 007 LMH #708 (Pla/Dumas/Derani) gewachsen. Das Trio baute bis zur Halbzeit ein Polster von bis zu 50 Sekunden auf die Verfolger auf.

Doch dann ging es Schlag auf Schlag: Weil Pipo Derani in einer Full-Course-Yellow zu schnell unterwegs war, musste Glickenhaus zu einer Durchfahrtsstrafe antreten. Das war zunächst jedoch nicht möglich, da der Überschlag des TF-Sport-Aston-Martin #33 (Keating/Chaves/Sörensen) eine Safety-Car-Phase auslöste. Erst nach der Rennfreigabe konnte die Strafe abgesessen werden. Glickenhaus verlor dadurch die Führung.

Wenige Minuten später war das Rennen endgültig gelaufen: Der 007 LMH gab deutliche Rauchzeichen von sich, weshalb das Auto in die Garage geschoben werden musste. Wenig später gab Glickenhaus wegen eines Schadens am Turbo das endgültige Aus bekannt.

Auch Peugeot musste beim ersten Einsatz mit dem 9X8 viel Lehrgeld zahlen. An der #93 (di Resta/Jensen/Vergne) streikte immer wieder die Technik. Schon früh im Rennen blieb Mikkel Jensen stehen und löste damit eine Full-Course-Yellow aus. Und auch die #94 (Duval/Menezes/Rossiter) kam nicht problemlos über die Runden. Am Ende fehlten der #94 25 Runden nach ganz vorne.

Schreckmoment in Monza: Chaves fliegt ab und überschlägt sich

LMP2 Monza: WRT-Oreca behält im Chaos den Durchblick

In der LMP2-Klasse sortierte sich das Feld an der Spitze ebenfalls durch Defekte und Zwischenfälle aus. Der United-Autosports-Oreca #22 (Hanson/Albuquerque/Owen) lag aussichtsreich, leistete sich jedoch mehrere Ausritte und eine Runde im Schleichtempo. Beim WRT-Oreca #31 (Gelael/Frijns/Rast) beklagte man ein Leck im Kühlsystem.

Der Prema-Oreca #9 (Kubica/Deletraz/Colombo) und der Richard-Mille-Oreca #1 (Wadoux/Chatin/Milesi) nahmen sich durch eine Kollision in der ersten Schikane jegliche Chancen. Und der Jota-Oreca #28 (Rasmussen/Jones/Aberdein) flog in der letzten Stunde nach einem Missverständnis im Verkehr in der zweiten Lesmo-Kurve ab.

Den LMP2-Sieg in Monza schnappte sich letztlich der WRT-Oreca #41 (Andrade/Habsburg/Nato), knapp vor dem Jota-Oreca #38 (Gonzalez/Felix da Costa/Stevens) und dem Vector-Sport-Oreca #10 (Müller/Cullen/Bourdais).

Bitter: Porsche löst sich in Führung liegend in Einzelteile auf

