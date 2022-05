WEC

6 Stunden von Spa - Heftiger Abflug in der LMP2: Miroslav Konopka kracht im Oreca #44 in die Reifenstapel

Heftiger Einschlag in der LMP2-Klasse bei den 6 Stunden von Spa-Francorchamps: Der Slowake Miroslav Konopka kracht in seinem Oreca #44 vom Team ARC Bratislava mit hoher Geschwindigkeit in die Bande. Am Ausgang einer Schikane kommt er in den Dreck und verliert die Kontrolle über seinen Boliden. Glück hat der Toyota #7, der beinahe noch mit abgeräumt wird. Konopka kann aus dem Auto aussteigen.

00:01:48, vor einer Stunde