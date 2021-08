WEC

WEC-Pilotin Beitske Visser im Portrait: "Denke die ganze Zeit nur an den Rennsport"

Beitske Visser fährt in der WEC und beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans für das Richard Mille Racing Team an der Seite von Sophia Flörsch und Tatiana Calderón in der LMP2. Wir stellen die 26-jährige Niederländerin im Video vor, für die mit ihrer Rennfahrer-Karriere ein Traum in Erfüllung gegangen ist. Mehr auch bei "Wheels and Heels" im Eurosport Player, dem Format für Frauen-Power im Motorsport.

00:02:50, vor 13 Minuten