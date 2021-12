WEC

Flörsch und ihre Kolleginnen im Richard Mille Racing Team mischen die Motorsport-Welt auf - Kampf gegen Stereotype

Der Motorsport war lange Zeit eine Männer-Domäne. Mittlerweile schicken sich aber auch etliche Frauen an, in diesem Sport erfolgreich zu sein. Sophie Flörsch und ihre Koleginnen im Richard Mille Racing Team mischen die Motorsport-Szene gewaltig auf. Die beeindruckende Dokumentation "Wheels and Heels" seht Ihr im Eurosport Player.

00:03:09, vor einer Stunde