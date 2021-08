WEC

Motorsport-Star Sophia Flörsch im Porträt: "Ich will nicht aufgeben"

Sophia Flörsch hat sich nach ihrem furchtbaren Unfall beim Macau Grand Prix 2018 zurückgekämpft - Aufgeben war und ist keine Option für die 20-Jährige. In diesem Jahr tritt Flörsch für das Team Abt Sportsline in der DTM an. Wir stellen die junge Motorsportlerinn im Video vor. Mehr auch bei "Wheels and Heels" im Eurosport Player, dem Format für Frauen-Power im Motorsport.

00:03:23, vor 43 Minuten