Seit der Saison 2000/2001 bilden die Riesenslalom-Rennen der Frauen und Männer auf dem Rettenbachferner den Auftakt in den alpinen Renn-Winter. Aus deutscher Sicht sind die Augen in diesem Jahr besonders auf die Männer gerichtet, bei denen Stefan Luitz und Alexander Schmid, der allerdings mit Trainingsrückstand ins Rennen geht, für vordere Platzierungen gut sind.

Die Frauen des Deutschen Skiverbandes haben in Sölden eher Außenseiterchancen. Topfavoritinnen sind Mikaela Shiffrin aus den USA sowie die Slowakin Petra Vlhova. Aber auch die starken Italienerinnen um Federica Brignone und Vorjahressiegerin Marta Bassino sollte man auf der Rechnung haben. Das Hauptaugenmerk bei den Männer gilt den Franzosen um Alexis Pinturault und den Schweizern um Marco Odermatt.

Den Weltcup-Auftakt in Sölden begleitet Guido Heuber als Kommentator. Ihm zur Seite stehen die zweimalige Junioren-Weltmeisterin Martina Grumer bei den Frauen sowie der frühere Slalom-Weltmeister Frank Wörndl bei den Männern.

Gemeinsam mit den alpinen Skifahrer:innen starten auch die Olympia-Saisons im Eiskunstlauf, Snowboard, Freestyle und Short Track. Eurosport ist vom 22. bis 24. Oktober bei allen Events live dabei.

Der Wintersport-Auftakt live bei Eurosport:

Freitag, 22. Oktober 2021

17:55 Uhr - Freestyle: Big Air in Chur (SUI) | Eurosport 2

Samstag, 23. Oktober 2021

02:45 Uhr - Eiskunstlauf: Skate America in Las Vegas (USA) | JoynPLUS+

08:00 Uhr - Short Track: Weltcup in Peking (CHN) | JoynPLUS+

09:50 Uhr - Ski alpin: Riesenslalom Frauen (1. Durchgang) in Sölden (AUT) | Eurosport 1

13:05 Uhr - Ski alpin: Riesenslalom Frauen (2. Durchgang) in Sölden (AUT) | Eurosport 1

17:55 Uhr - Snowboard: Big Air in Chur (SUI) | Eurosport 2

22:35 Uhr - Eiskunstlauf: Skate America in Las Vegas (USA) | JoynPLUS+

Sonntag, 24. Oktober 2021

08:00 Uhr - Short Track: Weltcup in Peking (CHN) | JoynPLUS+

09:50 Uhr - Ski alpin: Riesenslalom Männer (1. Durchgang) in Sölden (AUT) | Eurosport 1

13:20 Uhr - Ski alpin: Riesenslalom Männer (2. Durchgang) in Sölden (AUT) | Eurosport 1

20:00 Uhr - Eiskunstlauf: Skate America in Las Vegas (USA) | JoynPLUS+

Discovery Sports bietet ein umfangreiches Wintersportportfolio, das den Fans über die Discovery-Kanäle und -Plattformen - darunter Eurosport - jedes Jahr mindestens 1000 Stunden an Live-Inhalten von den wichtigsten Wintersportveranstaltungen bietet. Neben den Weltcups und Weltmeisterschaften in den von der FIS organisierten Sportarten (Ski alpin, Skispringen, Langlauf, Nordische Kombination sowie Snowboard, Freestyle und Freeski) beinhaltet das Portfolio auch die Rechte an den Biathlon-Weltcups und Weltmeisterschaften und die Weltcups, Grand Prix und Weltmeisterschaften im Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und Short Track.

Höhepunkt der Saison 2021/22 sind die Olympischen Winterspiele Beijing 2022, von denen Discovery Sports im kommenden Februar über alle Sender und Plattformen hinweg berichten wird.

