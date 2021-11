Wintersport

Eurosport Winter Pass: Radzi Chingyangya versucht sich im Eiskunstlauf - klappt es mit dem vierfachen Axel?

Mit dem "Winter Pass" versorgt Euch Eurosport mit allen wichtigen Infos auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Peking im Februar 2022. In dieser Ausgabe versucht sich Moderator Radzi Chingyangya beim Eiskunstlauf. Zur Unterstützung hat er sich eine Profiläuferin an die Seite geholt. Und Radzi, wird das was mit dem vierfachen Axel?

00:03:53, vor einer Stunde