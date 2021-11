Wintersport

Mikaela Shiffrin im Eurosport-Interview: Vor dem ersten Olympia-Gold "wusste ich nicht, wie groß das ist"

US-Skistar Mikaela Shiffrin holte bei den Olympischen Spielen bisher zweimal Gold und einmal Silber. 2014 triumphierte sie im Slalom, vier Jahre gewann sie Gold im Riesenslalom und Silber in der Kombination. In der Eurosport-Sendung "Winter Pass" spricht sie darüber, was ihr die Olympischen Spiele bedeuten und wie sich ihre Olympiasiege voneinander unterscheiden.

00:00:54, vor einer Stunde