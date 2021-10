Wildcard-Fahrer Petr Fulín zeigte auf heimischen Boden im ersten Freien Training des FIA Tourenwagen-Weltcup-Wochenendes in der Tschechischen Republik eine starke Pace. Nur Mikel Azcona war bei seinem ersten Auftritt in Most noch schneller.

Dem Lokalmatadoren, der in einem CUPRA Leon Competición antritt, fehlten am Ende nur 0,07 Sekunden auf die Zeit von Mikel Azcona aus dem Team Zengő Motorsport. Die Top 16 lagen innerhalb von einer Sekunde.

