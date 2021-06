Publiziert 26/06/2021 Am 12:32 GMT | Update 26/06/2021 Am 12:32 GMT

Thed Björk ließ seine Probleme mit der Elektrik hinter sich und setzte sich an die Spitze des zweiten Freien Trainings beim WTCR-Rennwochenende in Portugal. Die Top 16 auf dem Circuito do Estoril lagen um weniger als eine Sekunde auseinander.

Cyan-Performance-Pilot Björk fuhr in einem Lynk & Co 03 TCR in der 30-minütigen Session eine Bestzeit von 1:45.302 Minuten und lag damit vor Yvan Muller und Santiago Urrutia. Letzterer hatte die Bestzeit im ersten Freien Training erzielt, in welchem Thed Björk sein Fahrzeug aufgrund eines technischen Fehlers frühzeitig auf der Strecke abgestellt hatte.

WTCR 1. FREIES TRAINING: URRUTIA SCHNELLSTER – FÜNF MARKEN IN DEN TOP 10 VOR 2 STUNDEN

WTCR JORDI GENÉ: JETZT BEGINNT DIE WTCR-SAISON VOR 4 STUNDEN