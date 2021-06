Die packende Highspeed-Action des FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR wird 2021 in 162 Ländern zu sehen sein, nachdem die ersten Sendepartner für die neue Saison bestätigt wurden.

Sie werden eine Mischung aus Live-Berichterstattung, Renn-Highlights und Nachrichten während der gesamten Saison 2021 bieten, die am vergangenen Wochenende auf der härtesten Strecke der Welt, der Nürburgring-Nordschleife in Deutschland, begann.Mit den bisher gesicherten Sendepartnerschaften sollen die Einschaltquoten im Vergleich zu 2020 gesteigert werden. Mit einer kumulierten Zuschauerzahl von 330,3 Millionen erreichte der WTCR im vergangenen Jahr seine bisher größte Verbreitung.Das Deutschland-Rennen des WTCR war die erste von acht Veranstaltungen, bei denen zwischen Juni und November 22 der weltbesten Tourenwagen-Rennfahrer aus 12 Ländern und fünf verschiedenen Automarken um Erfolge kämpfen.Nicht weniger als 14 Sender berichten live von allen Veranstaltungen. Darüber hinaus profitiert der WTCR auch von verstärkten Vereinbarungen mit SNTV, Motorsport.tv und Eurovision, welche die Sichtbarkeit maximieren.Die WTCR expandiert auch über die traditionelle lineare Berichterstattung hinaus auf wichtigen OTT-Plattformen, darunter Eurosport Player, MotorTrend on demand in Nordamerika, Tencent in China, Motorsport.tv und KAYO Sports in Australien.Neben der LIVE-Berichterstattung auf Eurosport, die in mehr als 70 Ländern in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum verfügbar ist, wurden bestehende Vereinbarungen zur Übertragung der WTCR auf der ganzen Welt verlängert.Zusätzlich zu einer Reihe von mehrjährigen Partnerschaften hat der WTCR-Promoter Eurosport Events über die Sublizenzierungsabteilung von Discovery neue Vereinbarungen mit Claro Sports in Mittel- und Lateinamerika, Dubai Sports im Nahen Osten und Fox Sports in Australien abgeschlossen. Die Gespräche mit einer Reihe weiterer potenzieller Partner zur Erweiterung der Liste laufen noch.Das sind die bisher vereinbarten globalen Übertragungspartnerschaften für die Saison 2021:Eurosport (54 Länder)Diario AS, SpanienKanal 9, SchwedenMotowizja PolenRTBF, BelgienRTL 7, NiederlandeRTVS, SlovakiaSport TV, Tschechische Republik, Ungarn, SlowakeiTV3 Sports, baltische StaatenCanal 7, ArgentinienCanal 12, Uruguay, 17 Länder in Zentral- und LateinamerikaFox Sports, MexickoMotorsport.tvMotorTrend, Kanada, USAVTV, UruguayEurosport (9 Länder)Astro, Brunei und MalaysiabeIN Sports, 8 Länder in Südost-AsienCCTV, China, AustralienJ SPORTS, JapanSky, NeuseelandTencent, ChinabeIN Sports (24 Länder)(24 Länder)Startimes, Sub-Sahara-AfrikaSuperSports (54 Länder)SNTV and Eurovision (Nachrichten-Agentur)Motorsport.TV (Digitale Plattformen)Planet Speed, TCR Magazine (Beilagen in Motorsport-Magazinen)"2020 verfolgte eine kumulierte Zuschauerzahl von 330,3 Millionen den WTCR über die bisher höchste Anzahl an globalen Sendern. Es ist unsere Absicht, diese Zahl in diesem Jahr zu übertreffen, um das gleichmäßig hochkarätige Fahreraufgebot zu reflektieren. Auch wenn wir aufgrund der Pandemie immer noch in beispiellosen Zeiten leben, hat sich der WTCR erneut einen exzellenten Mix aus Live-Übertragungen und Highlight-Paketen gesichert, allerdings in 162 statt 135 Ländern wie 2020. Das sind sehr gute Nachrichten für alle unsere Stakeholder. Dazu haben wir auch eine Expansion über die traditionelle lineare Berichterstattung hinaus mit einem ergänzenden Publikum auf OTT-Plattformen, einschließlich Eurosport Player, erreicht."Auf FIAWTCR.com und auf den Social-Media-Kanälen des WTCR erfahren Sie die Übertragungszeiten in den jeweiligen Ländern.