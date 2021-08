In einem Land, in dem die Währung HUF heißt, ist Rob Huff ein gern gesehener Gast. An diesem Wochenende findet sein zweites „Heimrennen“ im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) statt.

Der Tourenwagenchampion von 2012 fährt einen mit Goodyear-Reifen ausgestatteten CUPRA Leon Competición für das ungarische Spitzenteam Zengő Motorsport. Obwohl es mit Bence Boldizs, Norbert Michelisz und Attila Tassi bereits drei Lokalmatadoren gibt, ist Rob Huff für das begeisterte Publikum fast ein weiterer.



„In Budapest haben wir immer ein fantastisches Publikum mit vielen Fans, die die drei Ungarn im Fahrerfeld unterstützen“, sagte Huff. „Ich weiß das, weil ich 2016 Norbis [Norbert Michelisz] Teamkollege war. Es ist immer toll, hier Rennen zu fahren. Jeder hat ein schönes Wochenende verdient und wir hoffen, dass wir ihnen das auch bieten können.“



„Ich bin mir nicht sicher, warum ich von den ungarischen Fans so unterstützt werde. Vielleicht wegen meines Namens und der Währung? Oder es liegt daran, dass ich mich mit Norbi immer gut verstanden habe. Mein erstes Podium feierte ich hier 2015, als er gewann. Da ich sein Teamkollege war und es nie zwischen uns gekracht hat, habe ich hier viele liebevolle Fans gewinnen können. Ich glaube, sie mögen einfach fröhliche, lächelnde Rennfahrer, und ich denke, ich bin einer von ihnen.“



„Die Strecke hat mir schon immer gefallen und wir waren stets vorne dabei. Das wollen wir an diesem Wochenende wiederholen. Hoffentlich werden viele Leute dabei sein, um uns anzufeuern.“



Obwohl sich die Rückkehr in den WTCR schwieriger als erwartet gestaltet, glaubt Huff an ein starkes Ergebnis auf dem Hungaroring.



„Es ist kein Geheimnis, dass wir als Team zu Saisonbeginn ein paar Probleme hatten“, sagte Huff. „Mikel [Azcona] hat zwar in Aragon einen verdammt guten Job gemacht, aber abgesehen davon läuft noch nicht alles optimal.“



„Wir arbeiten besonders daran, im Qualifying mehr Pace aus dem Auto herauszuholen, denn im Rennen scheint sie ganz in Ordnung zu sein. Deswegen liegt unser Fokus an diesem Wochenende genau darauf.“



„Bei den Testfahrten vor der Saison habe ich nur vier Stunden fahren können. Danach habe ich an jedem Rennwochenende getestet. Es war ziemlich schwierig, aber wir haben jetzt das Gefühl, dass wir das Auto besser in den Griff bekommen. Jetzt müssen wir im Qualifying noch mehr Leistung abrufen, um in die Top 10 oder sogar in die Top 5 zu kommen. Wir träumen davon an diesem Wochenende ein paar Trophäen zu gewinnen und Champagner zu versprühen.“

