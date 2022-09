Alan Gow freut sich auf Zusammenspiel des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) mit der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) in Bahrain. Er erwartet einige Synergien zwischen den beiden Rennserien.

Dank der Unterstützung des bahrainischen Motorsportverbandes in Zusammenarbeit mit WEC-Promoter, Le Mans Endurance Management, findet das erste WTCR-Rennwochenende im Nahen Osten im Rahmen der 8 Stunden von Bahrain statt.



Das erste WTCR-Rennen wird am Freitag, dem 11. November, und das zweite Rennen am Samstagmorgen, dem 12. November, ausgetragen. Der WTCR fährt dabei auf der 5,412 Kilometer langen Grand-Prix-Layout des Bahrain International Circuit. Die 8 Stunden von Bahrain, die das Saisonfinale der WEC bilden, starten im weiteren Verlauf des Samstages.



Alan Gow, Präsident der FIA-Tourenwagenkommission, sagte: „Wir freuen uns, endlich ein gemeinsames Rennwochenende mit der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft durchführen zu können. Obwohl es offensichtliche Unterschiede bei den Fahrzeugen und der Renndauer gibt, gehören sowohl die Tourenwagen als auch die Sportwagen zur gleichen Rennsportfamilie, den Fahrzeugen mit geschlossenem Cockpit. Es gab schon immer Überschneidungen beider Motorsportdisziplinen, was sich auch daran zeigt, dass die Fahrer regelmäßig zwischen den beiden Rennserien wechseln. Damit wird sowohl den Fans und Medien gleichermaßen etwas Besonderes geboten und auch dem Veranstalter bieten sich neue Möglichkeiten in Sachen Marketing. “



Bild: DPPI.net

