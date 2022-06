Drei Jahre nachdem letzten Besuch des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) kehrt die Rennserie wieder in den Norden Portugals zurück, wo vom 01. bis 03. Juli das Rennwochenende auf den Straßen von Vila Real ausgetragen wird. Weiter unten finden Sie alle wichtigen Infos.

* Auf den anspruchsvollen Bergstraßen von Vila Real werden seit 1931 Rennen ausgetragen. Damals fuhren Gaspar Sameiro und Ercilio Barbosa in einem Ford Model A auf dem 7,150 Kilometer langen Kurs.



* Aufgrund von Sicherheitsbedenken und finanziellen Unsicherheiten wurde die Rennen in Vila Real nur sehr unregelmäßig ausgetragen. Erst mit der Ankunft der WTCR im Jahr 2015 kam die nötige Stabilität und die erste Weltmeisterschaft nach Vila Real.



* Das heute 4,790 Kilometer lange Layout besteht aus einer Mischung aus schnellen Kurven sowie Berg- und Talfahrten. Obwohl aus Sicherheitsgründen einige Schikanen eingebaut wurden, bleibt das Spektakel mit Geschwindigkeiten von über 200 km/h auf dem letzten Bergabstück unverändert.



*2017 wurde in Vila Real Geschichte geschrieben, als zum ersten Mal bei einem von der FIA durchgeführten Rundkursrennen eine "Joker"-Runde gefahren wurde.



*Mikel Azcona, Thed Björk, Norbert Michelisz, Tiago Monteiro und Yvan Muller haben seit dem ersten Besuch des WTCR im Jahr 2018 alle auf den Straßen von Vila Real gewonnen. Michelisz und Monteiro gewannen in der Stadt auch zu Zeiten der FIA Tourenwagen-Weltmeisterschaft.



*Rennen 2 in Vila Real wird das 100. Rennen des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) sein, nachdem die Serie 2018 auf den Straßen von Marrakesch, Marokko, ihr erstes Rennen bestritt



*Seit dem letzten Besuch des WTCR in Vila Real im Juli 2019 gab es zahlreiche Regeländerungen.



*Norbert Michelisz (einmal) und Yann Ehrlacher (zweimal) haben in dieser Zeit die Fahrertitel geholt, während Esteban Guerrieri der erfolgreichste Fahrer des WTCR in Bezug auf Rennsiege ist: Der Honda-Pilot triumphierte zehn Mal für ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



*Es gibt jetzt ein dreistufiges Qualifying für zwei statt wie bisher drei Rennen. Rennen 1 ist das normale Grid-Rennen, Rennen 2 ist startet mit einem Reversed-Grid.



*Die Renndistanzen wurden für 2022 geändert: Rennen 1 dauert nun 30 Minuten + 1 Runde und Rennen 2 25 Minuten + 1 Runde.



*Die Punktevergabe wurde für diese Saison ebenfalls angepasst, wobei mehr Punkte im Qualifying und in Rennen 1 vergeben werden.



*Zwölf Fahrer gewannen mindestens ein WTCR-Rennen in einer unvorhersehbaren Saison 2021, wobei alle fünf Kundenrennmarken mehr als einmal gewannen.



*Elf Nationalitäten sind in dieser Saison bei den Fahrern vertreten, zwei weitere bei den Teams und zwei weitere bei den Herstellern. Das zeigt die globale Attraktivität des WTCR.



*Von den 17 Rennfahrern, die die ganze Saison über dabei sind, hat nur ein Fahrer, Dániel Nagy, noch kein WTCR-Rennen gewonnen, obwohl er einmal Zweiter wurde.



*Der Honda Civic Type R Limited Edition ist in der dritten Saison das offizielle Safety-Car des WTCR. Richard Veldwisch aus den Niederlanden ist als Fahrer beim Rennwochenende in Portugal im Einsatz.

Ad

WTCR DER WTCR-RENNKALENDER WIRD NACH EINER ENTSCHEIDUNG DES WELTMOTORSPORTRATES ANGEPASST VOR 33 MINUTEN

WTCR EINE ERINNERUNG AN DAS FORMAT DES WTCR VOR 3 STUNDEN