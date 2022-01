In wenigen Monaten beginnt die neue Saison des FIA Tourenwagen-Weltcups. Grund genug einen Blick darauf zu werfen, was die Fans auf dem Hungaroring vom 11. bis 12. Juni beim Rennwochenende in Ungarn erwarten wird.

In 100 Worten



Der Hungaroring liegt weniger als 20 Kilometer nordöstlich von Budapest. Die Strecke wurde bekannt durch die allererste Austragung eines Formel-1-Grand-Prix hinter dem Eisernen Vorhang im Jahr 1986.



Seitdem ist der Hungaroring ein fester Bestandteil des Formel-1-Kalenders. Allerdings werden auf dieser Strecke auch gerne Rennen der Tourenwagenweltmeisterschaft ausgetragen. Ein Effekt, der durch Norbert Michelisz noch verstärkt wurde. Der Lokalmatador hat sich besonders seit seinem Start-Ziel-Sieg im Jahr 2015 einen festen Platz der ungarischen Motorsportfans.



Im Jahr 2016 wurde die Strecke mit einem neuen Asphalt und neuen Randsteinen versehen. Der Streckenverlauf des Hungarorings besteht es aus einer Mischung aus schnellen und langsamen Kurven. Besonders markant ist der Höhenunterschied im ersten Sektor, bei dem die ersten drei Kurven leicht abfallen, bevor die Fahrer wieder mit Vollgas hinauf zu Kurve 4 schießen.



Streckenlänge:4,381 Kilometer



Renndistanz Rennen 1:30 Minuten + eine Runde



Renndistanz Rennen 2:25 Minuten + eine Runde



WTCR-Rundenrekord im Qualifying:Rob Huff (CUPRA Leon Competición),



Rundenzeit 1:51.528 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 141,4 km/h, aufgestellt am 21.08.2021



WTCR-Rundenrekord im Rennen:Norbert Michelisz (Hyundai i30 N TCR)



Rundenzeit: 1:53.620 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 138,8 km/h, aufgestellt am 18.10.2020



Zeitzone:GMT +2 Stunden



Ticketinformationen:Werden demnächst veröffentlicht



Nächstgelegener Flughafen:Budapest, 42 Kilometer von der Strecke entfernt



Übernachtungsmöglichkeiten:In Budapest







RENNSIEGER 2021



Rennen 1: Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Rennen 2:Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR (im Bild)



DIE ERFOLGREICHSTEN WTCR-JUNIORENFAHRER 2021



Rennen 1:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Rennen 2:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



DIE ERFOLGREICHSTEN WTCR-TROPHY-FAHRER 2021



Rennen 1:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Rennen 2:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



DIE POLESITTER 2021



Rennen 1 (Reverse-Grid-Pole):Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Rennen 2:Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión







DIE SCHNELLSTEN RENNRUNDEN 2021



Rennen 1:Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, Rundenzeit 1:53.904 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 138,4 km/h



Rennen 2:Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, Rundenzeit 1:54.036 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 138,3 km/h

Ad

WTCR DIE AUFTAKTSIEGER DES WTCR GESTERN AM 10:04

WTCR DAS UMGEBAUTE AUTODROM MOST VERSPRICHT NOCH BESSERES RACING GESTERN AM 09:54