Das Rennwochenende des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in Spanien findet in dieser Saison im Frühsommer statt. Grund genug einen Blick darauf zu werfen, was die Fans vom 25. bis 26. Juni im Motorland Aragon erwarten wird.

In 100 Worten



Das Motorland befindet sich in der Nähe von Alcañiz im Nordosten des Landes. Bereits in ihrer Debütsaison im WTCR 2020, als sie das erste Rennwochenende in Spanien ausrichtete, erfreute sich die Strecke großer Beliebtheit. Dabei war der Bau des Motorland Aragons eine Reaktion darauf, dass auf dem Stadtkurs Circuito Guadalope, welcher im Jahr 1965 erbaut wurde, aufgrund wachsender Sicherheitsbedenken und Problemen bei der Durchführung von großen Motorsportveranstaltungen im Jahr 2003 der Rennbetrieb eingestellt wurde. Um für eine Ersatzrennstrecke in der Region Aragon zu Sorgen arbeiteten der ehemalige Formel-1-Pilot Pedro de la Rosa zusammen mit Streckendesigner Hermann Tilke am Streckenlayout des Motorland Aragons. Im September 2009 wurden die Strecke eingeweiht und seit 2010 findet dort der Große Preis von Aragon in der MotoGP statt.



Streckenlänge:5,345 Kilometer



Renndistanz Rennen 1:30 Minuten + eine Runde



Renndistanz Rennen 2:25 Minuten + eine Runde



WTCR-Rundenrekord im Qualifying:



Norbert Michelisz (Hyundai i30 N TCR), Rundenzeit 2:05.838 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 152,9 km/h, aufgestellt am 31.10.2020



WTCR-Rundenrekord im Rennen



Gilles Magnus (Audi RS 3 LMS), Rundenzeit 2:06.689 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 151, 8 km/h, aufgestellt am 01.11.2020



Zeitzone:GMT +2 Stunden



Nächstgelegener Flughafen:Flughafen Saragoza, 120 Kilometer von der Strecke entfernt



Übernachtungsmöglichkeiten:In Alcañiz



RENNSIEGER 2021



Rennen 1:Gabriele Tarquini (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



Rennen 2: Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



DER ERFOLGREICHSTEN WTCR-JUNIORENFAHRER 2021



Rennen 1:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Rennen 2:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



DIE ERFOLGREICHSTEN WTCR-TROPHY-FAHRER



Rennen 1:Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Rennen 2:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



DIE POLESITTER 2021



Rennen 1 (Reverse-Grid-Pole): Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR



Rennen 2:Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



DIE SCHNELLSTEN RENNRUNDEN 2021



Rennen 1:Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 2:07.023 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 151,4 km/h



Rennen 2:Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, Rundenzeit 2:07.588 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 150,8 km/h

