Die Vorbereitungen für den FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) 2022 laufen auf Hochtouren. Grund genug einen Blick auf das Rennwochenende in Deutschland zu werfen, welches vom 26. bis 28. Mai auf der legendären Nordschleife des Nürburgringes ausgetragen werden wird.

Keine andere Strecke im WTCR-Kalender bietet eine so große Herausforderung wie die 25,368 Kilometer lange Nordschleife mit ihren 64 Kurven und den dort stets unvorhersehbaren Wetterverhältnissen.



Die Strecke wurde 1927 eröffnet und war bis zu Niki Laudas tragischem Unfall im Jahr 1976 regelmäßiger Austragungsort des Großen Preises von Deutschland in der Formel 1. Zwischen 2015 und 2017 wurden auf der Nordschleife im Rahmen des 24-Stunden-Rennens die Rennen der Tourenwagenweltmeisterschaft bestritten.



Die Strecke, die seit 2018 fester Bestandteil des WTCR-Kalenders ist, ist für ihre actiongeladenen Rennen bekannt. Aus diesem Grund wundert es nicht, dass im vergangenen Jahr die Entscheidung über den Rennsieg in der letzten Sekunde fiel, als Tiago Monteiro Yvan Muller erst kurz vor der Ziellinie überholte.



Streckenlänge:25,378 Kilometer



Renndistanz Rennen 1:3 Runden (76,134 Kilometer)



Renndistanz Rennen 2:3 Runden (76,134 Kilometer)



WTCR-Rundenrekord im Qualifying:Néstor Girolami (Honda Civic Type R TCR), Rundenzeit 8:51.802 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 171,7 km/h, aufgestellt am 24.09.2020



WTCR-Rundenrekord im Rennen:Jean-Karl Vernay (Hyundai Elantra N TCR), Rundenzeit 8:53.608 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 171,2 km/h, aufgestellt am 05.06.2021



Zeitzone:GMT +2 Stunden



Ticketinformationen: Werden demnächst veröffentlicht



Am nächsten gelegener Flughafen:Flughafen Köln-Bonn, 97 Kilometer entfernt



Übernachtungsmöglichkeiten:In Nürburg sowie in den umlegenden Städten und Dörfern



RENNSIEGER 2021:



Rennen 1:Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



Rennen 2:Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR



DIE ERFOLGREICHSTEN WTCR-JUNIORENFAHRER 2021



Rennen 1:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Rennen 2:Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR



DIE ERFOLGREICHSTEN WTCR-TROPHY-FAHRER 2021



Rennen 1:Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Rennen 2:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



DIE POLESITTER 2021



Rennen 1 (Reverse-Grid-Pole):Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



Rennen 2:Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



DIE SCHNELLSTEN RENNRUNDEN 2021



Rennen 1: Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, Rundenzeit 9:01.919 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 168,5 km/h



Rennen 2:Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, Rundenzeit 8:53.608 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 171,2 km/h

