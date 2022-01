Der FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) 2021 beginnt am 9. und 10. April mit dem Rennwochenende in der Tschechischen Republik. Hier erfahren Sie alles, was Sie über das Autodrom Most wissen müssen.

In 100 Worten



Der FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) gastierte 2021 zum ersten Mal auf dem Autodrom Most. Dennoch ist die Strecke keine Unbekannte für den Tourenwagensport. 2017 fand dort das Finale der europäischen Tourenwagenweltmeisterschaft statt.



Die Strecke befindet sich ungefähr 70 Kilometer nördlich der tschechischen Hauptstadt Prag und in unmittelbarer Nähe zu den deutschen Städten Dresden und Leipzig. Im vergangenen Jahr wurde im Rahmen des Most World Weekend nicht nur der WTCR ausgerichtet, sondern auch das Finale Motorrad-Langstreckenweltmeisterschaft (FIM).



Das Streckenlayout bietet eine aufregende Mischung aus Mittelgeschwindigkeits- und Hochgeschwindigkeitskurven mit einer langen Start-/Zielgeraden, die zu einer ultra-knappen Schikane führt.



Das Autodrom Most bietet eine aufregende Mischung aus mittelschnellen und schnellen Kurven. Zusätzlich hat es eine lange Start-/Zielgerade, an deren Ende eine sehr enge Schikane wartet.



Standort:Tvrzova 5, 434 01 Most, Tschechische Republik



Streckenlänge:4,212 Kilometer



Renndistanz Rennen 1:Informationen folgen in Kürze



Renndistanz Rennen 2:Informationen folgen in Kürze



Rundenrekord im Qualifying:Mikel Azcona (CUPRA Leon Competición)



Zeit 1:38.757 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 153,5 km/h, aufgestellt am 09.10.2021



Rundenrekord im Rennen:Mikel Azcona (CUPRA Leon Competitión)



Zeit 1:39.503 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 152,3 km/h, aufgestellt am 10.10.2021



Zeitzone:GMT +2 Stunden



Ticket-Informationen:Demnächst verfügbar



Nächster Flughafen:Václav-Havel-Flughafen Prag (77 km)



Übernachtungsmöglichkeitenin Most oder Chomutov



RENNSIEGER 2021:



Rennen 1:Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



Rennen 2:Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR



DIE BESTPLATZIERTEN WTCR-JUNIORENFAHRER 2021:



Rennen 1:Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR



Rennen 2:Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR



DIE BESTPLATZIERTEN WTCR-TROPHY-FAHRER 2021:



Rennen 1:Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Rennen 2:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



POLEPOSITIONS 2021:



Rennen 1 (Reverse-Grid-Pole):Petr Fulín (CZE) Full in Race Academy, CUPRA Leon Competitión



Rennen 2:Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión



DIE SCHNELLSTEN RENNRUNDEN 2021:



Rennen 1: Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 1:40.057 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 151,5 km/h



Rennen 2: Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión, 1:39.503 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 152,3 km/h

