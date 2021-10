Obwohl der Adria International Raceway in der kommenden Woche zum ersten Mal Rennen des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) austragen wird, gastierte der europäische Tourenwagen-Cup (ETCC) bereits im Jahr 2007 auf der Strecke.

In diesem Jahr wurde die Meisterschaft an einem Wochenende entschieden. Damals wurde das dicht gedrängte Teilnehmerfeld in drei Kategorien unterteilt: In die Super 200, in die Super Production und in die Super 1600. Der Gewinner wurde mit zwei Rennen am 28. Oktober ermittelt. Dabei ging der Däne Michel Nykjær als Sieger hervor. Er gewann das zweite Rennen und wurde Zweiter in Rennen 1. Den ersten Lauf wiederum entschied der Schwede Tomas Engström für sich. Allerdings reichte es für ihn im zweiten Rennen nur zu einem vierten Platz.

Ad

WTCR DIE MEISTERSCHAFTSSTÄNDE VOR DEM WTCR-RENNWOCHENENDE IN ITALIEN VOR 2 STUNDEN

WTCR NÉSTOR GIROLAMI IST BEREIT SEINEN TEAMKOLLEGEN IM MEISTERSCHAFTSKAMPF ZU UNTERSTÜTZEN 29/10/2021 AM 07:59