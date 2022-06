Am 07. Juli 2019 wurde Tiago Monteiro nach einem emotionalen WTCR-Heimsieg in den Straßen von Vila Real zu einem portugiesischen Helden.

Der 45-jährige, der weniger als eine Stunde von der Strecke entfernt lebt, erlitt bei einem Testunfall im September 2017 schwere Kopf- und Halsverletzungen. In diesem Jahr war er auf dem besten Weg, die FIA Tourenwagen-Weltmeisterschaft zu gewinnen. Stattdessen wartete auf ihn eine langsame und mühsame Rehabilitation, um wieder in den Rennsport zurückkehren zu können.



Im dritten und finalen Rennen des Wochenendes in Vila Real übernahm er die Führung, als sein Honda-Teamkollege, Atilla Tassi, mit einem Zündkerzenproblem zu kämpfen hatte. Im Anschluss behielt er bis ins Ziel die Nerven und feierte seinen ersten Sieg seit Ungarn 2017.



„Dieses Rennen zu gewinnen war das Beste, was man sich als Fahrer in einer Weltmeisterschaft erhoffen konnte“, sagte Monteiro. „Zu gewinnen ist immer schön, aber in der Heimat, an einem Ort, an dem so mit offenen Armen empfangen wird, zu siegen, während man seiner größten Leidenschaft nachgeht, ist einfach unglaublich. Dieser Sieg war auf jeden Fall emotionaler als die anderen. Der Unfall und die anschließenden Schwierigkeiten und Ungewissheiten in der Reha haben mich sehr mitgenommen. Es war der erste Sieg danach und alle waren so glücklich, dass ich gewonnen habe. Das bedeutet mir immer noch sehr viel.“



Dabei deutete vor drei Jahren in Vila Real zunächst nichts darauf hin, dass Monteiro nach seinem Unfall zu seiner alten Form zurückgefunden hatte. Im Qualifying für das erste Rennen landete er nur auf Platz 14. Doch über Nacht fanden er und sein Teamkollege, Attila Tassi, zurück in die Spur. Tassi sicherte sich damals die Pole für das dritte Rennen und Tiago Monteiro wurde Zweiter.



„Wir dachten damals schon, es wäre eine harte Saison, aber um ehrlich zu sein, ist dieses Jahr wahrscheinlich noch schwieriger“, sagte Monteiro. „Manchmal hat man eine bessere Saison und manchmal eine schlechtere. In diesem Jahr sind wir bis jetzt noch nicht konkurrenzfähig gewesen, obwohl das Team einen tollen Job macht und sehr hart arbeitet. Auf dem Papier steht es also schlecht für ein gutes Ergebnis in Vila Real. Dennoch, der Honda Civic ist auf Stadtkursen sehr stark und sehr effizient. Ich hoffe, wir können die Dinge, die uns in diesem Jahr Schwierigkeiten bereiten, endlich hinter uns lassen.“



Tiago Monteiro feierte seinem Heimsieg beim WTCR-Rennwochenende in Portugal zusammen mit dem Bürgermeister von Vila Real, Rui Santos.

