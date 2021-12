Max Verstappen verfolgte im Jahr 2018 mit großem Interesse das Wochenende des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in den Niederlanden. Auf dem Circuit Park Zandvoort wurde er Zeuge der Rennsiege von Aurélien Comte, Yann Ehrlacher und Jean-Karl Vernay.

Der frisch gebackene Formel-1-Weltmeister** absolvierte im Zuge der Jumbo Racedagan am 21. Mai 2018 einige Demofahrten in seinem Red Bull. Zusätzlich nahm er an einigen öffentlichen Auftritten teil. So führte er beispielsweise einige Vertreter von TAG Heuer, dem offiziellen Zeitmessungspartner des WTCR, über das Grid.



Als Verstappen durch die Startaufstellung für das zweite Rennen lief, unterstütze er dabei besonders Stammfahrer Tom Coronel und Wilcard-Fahrer Prinz Berhard van Oranje, die wie er aus den Niederlanden stammen.



„Ich habe bereits nach den ersten beiden [Jumbo Racedagen] gesagt, dass man daraus ein großes Event machen sollte, bei dem nicht nur Demonstrationsrunden gefahren werden. Deswegen ist es toll, dass der WTCR jetzt ein Teil davon ist und ich genieße es mir die Rennen anzuschauen “, sagte Verstappen damals gegenüber der WTCR-Reporterin Alexandra Legouix. „Dieses Wochenende macht mir sehr viel Spaß. Es freut mich zu sehen, dass sich die Fans jede einzelne Rennserie ansehen. Das zeigt, wie leidenschaftlich sie für den Rennsport im Allgemeinen sind.“







**Vorbehaltlich der Bestätigung der Ergebnisse durch die FIA

