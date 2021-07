Kein Fahrer ist die 5,435 Kilometer lange Strecke im MotorLand Aragón schneller gefahren als Norbert Michelisz im Rahmen eines WTCR FIA World Touring Car Cup Wochenendes.

Aber wie der frühere König der WTCR weiß, muss man nicht nur schnell sein, sondern auch clever, um in der actionreichen Serie erfolgreich zu sein.



Nach den umkämpften Rennen in Deutschland und Portugal hat Michelisz einen genauen Plan, wie er den sportlichen Aufschwung schaffen will.



"Mein Ziel für die restliche Saison lautet, dass ich clever bin, saubere Rennen fahre und Punkte sammle", sagt er. "Wir haben ein etwas schwereres Auto, aber unser Paket ist gut genug, um im Qualifying in den Top 10 zu kämpfen. Mein Ziel sind die Top 10 und zwei saubere, clevere Rennen. Wir haben alle Möglichkeiten, in Aragón viele Punkte zu sammeln. Ich habe ein gutes Gefühl, weshalb ich zuversichtlich bin, dass ich in den Top 10 sein werde."



Der Ungar Michelisz hat im MotorLand Aragón die Benchmark in der WTCR aufgestellt. Im Qualifying zum WTCR Rennen in Spanien im vergangenen Oktober fuhr er mit 2:05.838 Minuten die schnellste Runde.

