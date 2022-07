Im ersten Rennen des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) auf dem Autodromo Vallelunga Piero Taruffi musste Attila Tassi durch einen Reifenschaden zu einem nicht planmäßigen Boxenstopp an die Box kommen. Sein Team LIQUI MOLY Engstler überschüttete er im Anschluss mit viel Lob für die schnelle Durchführung.

Als Tassi mit seinem Reifenschaden an seinem Honda Civic Type R TCR an die Box kam, sah alles danach aus, als würde dem Ungarn ein Spitzenergebnis durch die Finger gleiten. Doch die hervorragende Arbeit seines deutschen Teams, sorgte dafür, dass er extrem wenig Zeit an der Box verlor, wodurch er am Ende als Fünfter ins Ziel gekommen ist.



Doch auch im zweiten Rennen musste Tassi ungewollter Weise an die Box kommen. Diesmal war der Zeitverlust allerdings deutlich größer als im ersten Rennen, sodass es am Ende nur zu Platz acht reichte. Aus Tassis Sicht ist das Ganze umso ärgerlicher, da er nach seinem überragenden Überholmanöver in der ersten Kurve sogar auf Platz zwei lag.



„Im ersten Rennen habe ich versucht, die Reifen soweit es geht zu schonen, da wir wussten, dass es eng werden würde“, sagte Tassi. „Als ich dann doch rein musste, hat das Team einen großartigen Job gemacht und so schnell die Reifen gewechselt, dass wir die anderen Autos, die ebenfalls Probleme hatten, wieder überholen konnten. Wir waren also die Besten von denen, die nicht ohne Probleme durch das Rennen gekommen sind.“



„Mit meinem Überholmanöver im zweiten Rennen, welches mich zwischenzeitlich auf Platz zwei brachte, bin ich sehr zufrieden. Es war mein Wunsch, dem Team ein Podium zu schenken. Auch wenn das nicht geklappt hat, kann ich zufrieden mit mir sein, denn ich habe mein Bestes gegeben.“

