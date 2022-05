Attila Tassi hat schon vor dem offiziellen Saisonauftakt des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) an diesem Wochenende die ersten Streckenerfahrungen auf dem Circuit de Pau-Ville gesammelt– und zwar in einem Taxi.

Dabei ist Tassi, der in dieser Saison zum Team LIQUI Moly Engstler gewechselt ist, einer von mehreren WTCR-Piloten, die noch nie eine Runde auf diesem legendären 2,67 Kilometer langen Stadtkurs absolviert haben.



"Ich selbst war noch nie auf dieser Strecke, ich habe mir aber ein paar Onboard-Aufnahmen angeschaut, um mir das Layout anzusehen – es ist wirklich ziemlich herausfordernd", sagte der Ungar. "Ich kann es kaum erwarten, endlich selber auf der Strecke zu fahren und zu sehen, wie sich das Auto verhält. Als ich am Dienstag angekommen bin, habe ich den Taxifahrer gebeten, ein paar Runden zu drehen. Die Strecke ist unglaublich eng und verzeiht keine Fehler. Aber es ist schön, Stadtkurse wie diesen hier im Kalender zu haben. Nirgendwo sonst bekommt man als Fahrer so viel Adrenalin."

Ad

WTCR MIKEL AZCONA: FRÜHER FERNSEHER, HEUTE STARTAUFSTELLUNG VOR EINEM TAG

WTCR IM GESPRÄCH MIT MA QING HUA VOR EINEM TAG