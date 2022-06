Atilla Tassi ist „einfach nur enttäuscht“, weil er seinem Heimpublikum beim Rennwochenende des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) 2022 auf dem Hungaroring in Ungarn keine besseren Ergebnisse liefern konnte.

Der 22-jährige aus dem Team LIQUI MOLY Engstler landete in beiden Rennen auf Platz 14.



„Wir haben noch genug Verbesserungspotenzial, das haben wir an diesem Wochenende gelernt“, sagte Tassi. „Nach den Schwierigkeiten am Samstag hatten wir uns natürlich bessere Ergebnisse erhofft. Aber ich denke, angesichts unserer Möglichkeiten, haben wir das Beste herausgeholt auch wenn es schwerfällt, das zuzugeben.“



„Alle Honda-Fahrzeuge waren mit 40 Kilogramm Ausgleichsgewicht beladen, wodurch wir im Vergleich zu den anderen Marken zu langsam gewesen sind. Das hat sich auf die Renndistanz hin ziemlich bemerkbar gemacht.“



„Dennoch erfüllt es mich mit Stolz und Demut, die Fans zu sehen, die das ganze Wochenende hier gewesen sind. Vor meinem Heimpublikum wollte ich alles abrufen und ich bin enttäuscht, nicht die Resultate eingefahren zu haben, die ich wollte.“

