Der Audi RS 3 LMS wurde zum TCR-Auto des Jahres 2021 gekürt. Dabei war der Erfolg im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) ausschlaggebend dafür, dass der deutsche Hersteller die begehrte Auszeichnung zum zweiten Mal in vier Jahren erhielt.

Die Auszeichnung wird von WSC, dem Inhaber der TCR-Konzeptes und der TCR-Marke vergeben. Dabei wurden die Ergebnisse aller für den TCR-Sport zugelassenen Automodelle in den weltweiten TCR-Rennserien innerhalb einer Saison berücksichtigt.



Obwohl das Jahr 2021 immer noch von der Covid-19-Pandemie betroffen war, wurden dennoch bei insgesamt 304 Rennen Punkte für die Auszeichnung des TCR-Autos des Jahres vergeben. Dabei sammelte der Audi in 23 TCR-Rennserien 7242 Punkte, inklusive dreier Rennsiege im WTCR für Audi RS 3 LMS der zweiten Generation, welcher in der Saison 2021 eingeführt worden ist.



Den ersten Sieg für das neue Fahrzeugmodell erzielte Frédéric Vervisch aus dem Team Comtoyou Audi Sport beim WTCR-Wochenende in Spanien. Anschließend gewann der Belgier in Frankreich ein weiteres Rennen. Sein Teamkollege Gilles Magnus feierte seinen einzigen Saisonsieg beim Rennwochenende in Ungarn.



Chris Reinke, Leiter von Audi Sport Customer Racing, sagte: „Dieser Titel spiegelt das Engagement unserer Kunden in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und Australien wider. Unser Dank und unsere Glückwünsche gehen an sie, denn sie haben diesen Erfolg erst möglich gemacht.“



WSC-Präsident Marcello Lotti fügte hinzu: "Diese Auszeichnung für den Audi RS 3 LMS ist ein Beweis für das Engagement und die Unterstützung von Audi Sport Customer Racing in der TCR-Kategorie. Anfang 2021 brachten sie die zweite Generation des RS 3 LMS auf den Markt, obwohl das Vorgängermodell noch sehr konkurrenzfähig war. Die Ergebnisse, die in der vergangenen Saison mit beiden Modellen erzielt wurden, haben ihnen zum zweiten Mal innerhalb von vier Jahren diese Auszeichnung eingebracht."



In den Jahren 2019 und 2020 hatte der Honda Civic Type R TCR die Auszeichnung für das TCR-Auto des Jahres gewonnen. Allerdings reichte es in dieser Saison nur für den zweiten Platz. Rang drei ging an den CUPRA Leon Competición. Insgesamt erzielten 15 verschiedene Fahrzeuge Punkte für die Auszeichnung des TCR-Autos des Jahres.

