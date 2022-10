Der neu gestaltete Esports-WTCR, die Online-Version des FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR von Discovery Sports Events, startet mit einer dreirundigen Shoot-out-Saison, bevor im Januar 2023 ein Wettbewerb mit fünf Veranstaltungen beginn

Als Teil einer langjährigen und erfolgreichen Allianz mit RaceRoom Racing Experience ist Esports WTCR die perfekte Plattform für Simracer, um die FIA World Touring Car-Action von Tür zu Tür zu erleben und auch die Gelegenheit zu bekommen, gegen einige der echten WTCR-Stars anzutreten, die von Zeit zu Zeit online gegeneinander antreten, um in Form zu bleiben.



DAS NEUE SHOOT-OUT FORMAT



Die Rückkehr des Esports-WTCR beginnt mit einem dreirundigen Shoot-out, das aus den üblichen Zeitrennen/Qualifikationsphasen und Multiplayer-Rennen besteht. Die Rennfahrer können die Lackierungen von Audi, CUPRA, Honda und Hyundai wählen, die 2022 im FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR antreten, und auf den drei Strecken Nürburgring-Grand-Prix-Strecke, Hungaroring und MotorLand Aragón wie folgt antreten:



Runde 1: Nürburgring GP-Strecke (neu im Esports-WTCR)

Leaderboard öffnet: 14. Oktober

Leaderboard schließt: 13. November

Renntag mit Livestream: 16. November

Runde 2: Hungaroring

Leaderboard öffnet: 14. Oktober

Leaderboard schließt: 20. November

Renntag mit Livestream: 23. November

Runde 3: MotorLand Aragón

Leaderboard öffnet: 14. Oktober

Leaderboard schließt: 27. November

Renntag mit Livestream: 30. November



Die 20 besten Teams nach den drei Runden wählen ihre eigenen Lackierung, wobei sie die Platzierung der bestehenden Sponsoren und Partner für die Hauptsaison übernehmen, die im Januar 2023 beginnt. Die Frist für die Einreichung von Entwürfen für die Bemalung ist der 3. Januar.



FÜNF RENNEN SORGEN FÜR SPANNENDE HERAUSFORDERUNG



Die Hauptsaison mit fünf Events und maximal 32 Fahrern in der Startaufstellung für jedes Rennen, einschließlich der 20 permanenten Esports-Fahrer, die sich über das Shoot-out qualifiziert haben, findet wie folgt statt:



Runde 1: Nürburgring-Nordschleife

Leaderboard öffnet: 9. Januar

Leaderboard schließt: 22. Januar

Renntag mit Livestream: 25. Januar

Runde 2: Circuit de Spa-Francorchamps (neu im Esports-WTCR)

Leaderboard öffnet: 22. Januar

Leaderboard schließt: 5. Februar

Renntag mit Livestream: 8. Februar

Runde 3: Circuito da Guia, Macau

Leaderboard öffnet: 5. Februar

Leaderboard schließt: 19. Februar

Renntag mit Livestream: 22. Februar

Runde 4: Suzuka

Leaderboard öffnet: 19. Februar

Leaderboard schließt: 5. März

Renntag mit Livestream: 8. März

Runde 5: Die Rennstrecke wird von den Esports-WTCR-Teilnehmern in einer Online-Abstimmung während der Runden 2 und 3 der Hauptsaison ausgewählt

Am 25. Januar wird die Abstimmung für alle Esports-WTCR-Teilnehmer geöffnet. Sie schließt am Renntag von Runde 3, das Ergebnis wird dann direkt im Livestream bekanntgegeben.

Leaderboard öffnet: 5. März

Leaderboard schließt: 19. März

Renntag mit Livestream: 22. März



Alle Renntage werden live auf den Social-Media-Kanälen von RaceRoom und des WTCR gestreamt. Das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro wird vom langjährigen WTCR-Serienpartner KW Suspensions zur Verfügung gestellt.



Jean-Baptiste Ley, WTCR-Direktor von Discovery Sports Events, sagt:"Während wir mit großer Vorfreude auf die saisonentscheidenden WTCR-Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien im November warten, wird der neu gestaltete Esports-WTCR in der weltweit wachsenden Online-Rennsport-Community, bei den WTCR-Fans und den Motorsportfans insgesamt für viel Aufregung und Interesse sorgen. Wir haben gesehen, wie hoch das Niveau der Simracer ist, und dank Norbert Michelisz, dem WTCR-König 2019, wissen wir, was möglich ist, wenn Fahrer, die im virtuellen Rennsport hervorragende Leistungen erbracht haben, die Möglichkeit erhalten, echte Rennen zu fahren. Wir danken unseren Partnern von RaceRoom Racing Experience für ihre Arbeit und ihr Know-how hinter den Kulissen und können es kaum erwarten, dass die Online-Schlachten beginnen."



Holger Stangl, Chef von RaceRoom Events und Esports, sagt:"Tourenwagen haben in RaceRoom eine lange Tradition. Ich glaube, dass RaceRoom durch die langjährige Zusammenarbeit mit dem WTCR in der Lage ist, den bestmöglichen Realismus für virtuelle Tourenwagenrennen zu bieten. Ich freue mich sehr auf die kommende neue offizielle Esports-WTCR-Saison. Gemeinsam haben wir eine großartige Auswahl an Strecken getroffen und die Teilnehmer können sich auf ein sportliches Format freuen, das für die Esports-WTCR neu sein wird. Wir hoffen, den Fahrern und Zuschauern durch eine teilweise feste Startaufstellung mehr Kontinuität zu bieten, den Top-Esports-Teams eine große Teampräsenz zu ermöglichen und dennoch allen die Möglichkeit zu geben, jederzeit mitzumachen und die Meisterschaft neu zu gestalten. Ich kann also nur jeden ermutigen, mitzumachen und Teil dieser spannenden Esports-WTCR-Saison zu werden, die vor uns liegt."



Esteban Guerrieri, WTCR-Rennsieger für das Honda-Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport und profilierter Simracer, sagt:"Für mich können Rennen überall stattfinden, auf der Rennstrecke oder im Simulator am Computer. Aber die Tatsache, dass man Rennen fährt, fordert einen auf die gleiche Art und Weise heraus. Der mentale Fokus, die Intensität, der Wettbewerbsdruck, was auch immer man tun muss, um schnell und konstant zu sein, es ist die gleiche Herangehensweise für Rennen auf der Rennstrecke oder im Simulator. Es ist großartig und ich mag es wirklich. Es ist gut für jeden, der sich messen und das Gefühl eines Wettkampfs haben will. Esports-WTCR ist eine großartige Möglichkeit, dies auf einem hohen Niveau zu tun. Die Meisterschaft, die wir 2020 mit den Simracern ausgetragen haben, hat mir wirklich Spaß gemacht, denn die Herausforderung war wirklich groß, zu versuchen, mit ihnen mitzuhalten."

