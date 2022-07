Der FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR fährt an diesem Wochenende in Italien. Und so läut es in der actionreichen Serie ab.

Gleiches Qualifyingformat, aber geänderte Punktevergabe

Das dreistufige Qualifying-Format (Q1, Q2, Q3) bleibt unverändert, aber die Art und Weise, wie die Punkte vergeben werden, ist für 2022 völlig neu.



Ab diesem Jahr werden die schnellsten fünf Fahrer im Qualifying mit Punkten belohnt, unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt sie ihre beste Runde gefahren sind oder ob sie in Q3 eingezogen sind oder nicht, und zwar nach dem Schema 10-8-6-4-2.



Diese Änderung soll die Fahrer dazu ermutigen, in jeder Phase des Qualifyings schnelle Rundenzeiten zu fahren, der Versuchung zu entgehen, strategisch vorzugehen und zu versuchen, sich in Q2 den zehnten Platz zu sichern, der mit der Poleposition für das Rennen mit teilweise umgekehrter Startaufstellung verbunden ist.



Rennen 1 ist das Hauptennen, Rennen 2 das teilweise umgekehrte Rennen

Vor dem Rennen mit teilweise umgekehrter Startaufstellung werden die Fahrer in Rennen 1 entsprechend den kombinierten Ergebnissen des Qualifyings an den Start gehen und 30 Minuten plus eine Runde fahren (35 Minuten plus eine Runde auf Stadtkursen, wenn das Safety-Car eingesetzt wird). Die sieben Erstplatzierten erhalten mehr Punkte als bisher, wobei die Fahrer wie folgt gewertet werden:



1. = 30 Punkte; 2. = 23; 3. = 19; 4. = 16; 5. = 14; 6. = 12; 7. = 10; 8. = 8; 9. = 7; 10. = 6; 11. = 5; 12. = 4; 13. = 3; 14. = 2; 15. = 1



Rennen 2 wird zum Rennen mit teilweise umgekehrter Startaufstellung, bei dem die Fans 25 Minuten plus eine Runde unterhalten werden (30 Minuten plus eine Runde, wenn das Safety Car auf einem Stadtkurs zum Einsatz kommt). Die Punkte werden wie folgt gewertet:



1. = 25 Punkte; 2. = 20; 3. = 16; 4. = 13; 5. = 11; 6. = 10; 7. = 9; 8. = 8; 9. = 7; 10. = 6; 11. = 5; 12. = 4; 13. = 3; 14. = 2; 15. = 1



Wie die Startaufstellung gebildet wird

Die Startaufstellung für Rennen 1 wird durch die Endergebnisse von Q3 (Positionen 1-5) und Q2 (Positionen 6-12) für die ersten 12 Startplätze bestimmt. Die Ergebnisse von Q1 entscheiden über den Rest der Startaufstellung für Rennen 1.



Für Rennen 2 werden die Startplätze 1-10 von den ersten 10 Fahrzeugen gemäß den endgültigen kombinierten Qualifying-Ergebnissen belegt, jedoch in umgekehrter Reihenfolge. Die Plätze 11 und 12 werden von den Fahrzeugen aus Q2 belegt, die nicht in umgekehrter Reihenfolge starten. Der Rest der Startaufstellung wird durch die Ergebnisse von Q1 ab den Positionen 13 abwärts bestimmt.



Die Renndauer wird erhöht und in Minuten, nicht in Kilometern gemessen

Rennen 1 wird 30 Minuten plus eine Runde dauern, Rennen 2 25 Minuten plus eine Runde. Bei Stadtkursen wird das Rennen 1 im Falle eines Safety-Car-Einsatzes automatisch auf 35 Minuten plus eine Runde und das Rennen 2 auf 30 Minuten plus eine Runde verlängert. Ziel ist es, die Dauer jedes Rennens um zwei Runden zu verlängern, um den Teilnehmern mehr wertvolle Zeit auf der Strecke zu geben.



Reparaturzeit verlängert

Die Möglichkeit, zwischen den Rennen zu tanken, zu reparieren und die Fahrzeugabstimmung zu ändern, wurde von bisher 20 auf mindestens 60 Minuten verlängert. Dadurch erhalten die Teams mehr Gelegenheit, Schäden aus Rennen 1 auf weniger intensive Weise zu beheben oder eine neue Abstimmung zu wählen, die die Leistung des Autos für Rennen 2 verbessern und die Siegchancen erhöhen könnte.



Mit mehr Zeit, um die Autos für das zweite Rennen des Wochenendes vorzubereiten, werden die Fahrer eher geneigt sein, in Rennen 1 härter zu pushen, wobei ein besseres Rennen das eigentliche Ziel ist.



Regeln für Ausgleichsgewichte überarbeitet

Die Regeln für das Ausgleichsgewicht wurden für 2022 überarbeitet und vereinfacht. Alle Fahrzeuge werden bei der ersten Veranstaltung der Saison mit null Kilogramm Ausgleichsgewicht belastet. Bei der zweiten Veranstaltung wird das Ausgleichsgewicht für jedes Modell auf der Grundlage der besten Qualifikationszeit der vorangegangenen Veranstaltung ermittelt. Ab der dritten Veranstaltung basiert das Ausgleichsgewicht auf der besten Qualifikationszeit, die bei einer der beiden vorangegangenen Veranstaltungen erzielt wurde, und nicht mehr auf dem Durchschnitt der besten zwei Rundenzeiten aus drei Veranstaltungen, wie es 2021 der Fall war. Das bedeutet, dass das Ausgleichsgewicht schneller aktualisiert werden kann.



Darüber hinaus wurde das maximale Ausgleichsgewicht von 60 auf 40 Kilogramm gesenkt, um signifikante Leistungsunterschiede von Rennen zu Rennen zu vermeiden und somit die Leistungsniveaus der einzelnen Marken noch näher zusammenzubringen. Die gleichen Grundsätze für das Ausgleichsgewicht gelten auch für die einzelnen Rennen.

