Mit der Weiterentwicklung der PURE-ETCR-Rennserie in den eTourenwagen-Weltcup (ETCR) tritt der Tourenwagensport 2022 in eine völlig neue Ära ein. Um die atemberaubende Kraft der elektrischen Antriebe noch stärker zur Schau zu stellen, wurde der Rennkalender für die kommende Saison ausgebaut.

Bereits die erste elektrische und markenübergreifende Tourenwagenserie, die 2021 eine bahnbrechende Debütsaison feierte, setzte die Motorsportwelt unter Schock. Durch den Aufstieg der Rennserie in eine FIA-Weltmeisterschaft erhalten die Automobilhersteller eine noch größere Gelegenheit, ihre neuesten Elektroautos der Weltöffentlichkeit zu präsentieren.



Der Rennkalender wurde dabei von Serienpromoter Discovery Sport Events erstellt und anschließend von der FIA-Tourenwagenkommission genehmigt. In der vergangenen Woche folgte dann die Absegnung des Rennkalenders durch den FIA Motorsport Council in Paris. Damit ist offiziell, das nächste Jahr zum ersten Mal ein vollelektrischer Fahrer- und Konstruktursweltmeisterschaftstitel vergeben werden.



Dabei werden drei von den sieben Rennwochenenden des vorläufigen Rennkalenders zusammen mit dem FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) ausgetragen.



Das erste Rennwochenende:Frankreich, Circuit de Pau-Ville, 6. bis 8. Mai*



Das zweite Rennwochenende:Türkei, Straßenkurs von Beyoglu, Türkei, 20. bis 22. Mai



Das dritte Rennwochenende:Ungarn, Hungaroring, 10. bis 12. Juni*



Das vierte Rennwochenende:Spanien, Circuito del Jarama,17. bis 19. Juni



Das fünfte Rennwochenende:Belgien, Rundkurs Zolder, 8. bis 10. Juli**



Das sechste Rennwochenende:Italien, Autodromo Vallelunga, 22. bis 24. Juli**



Das siebte Rennwochenende:Südkorea, Inje Speedium, 7. bis 9. Oktober*



*Gemeinsame Austragung mit dem FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR)



**Vorbehaltlich einer Vereinbarung mit dem Streckenpromoter



François Ribeiro, Leiter von Discovery Sports Events, sagte: „Das ist ein großer Schritt nach vorne für den Elektro-Tourenwagensport. Wir wussten, dass wir mit der Einführung der PURE-ETCR-Rennserie den Autoherstellern ein globales Schaufenster für ihre Elektroautos anbieten, mit dem sie alle positiven Aspekte der Elektromobilität, die unglaubliche Leistung, ihre Effizienz und die daraus entstehende Nachhaltigkeit, einem weltweiten Publikum nahebringen können. Zusammen mit der FIA gehen wir nun den nächsten Schritt. Durch die Einführung des eTourenwagen-Weltcup (ETCR) wird die Elektromobilität einen noch größeren Stellenwert erreichen und das in einem sportlichen Rahmen, der weltweit anerkannt ist.“



Alan Gow, Präsident der FIA-Tourenwagenkommission, sagte: „Die Ankündigung des ersten eTourenwagen-Weltcup-Rennkalenders ist ein bedeutender Meilenstein für die FIA-Tourenwagenkommission und eine spannende neue Entwicklung in der Tourenwagen-Szene. Wir glauben, dass dieses neue Konzept für die Hersteller attraktiv und relevant sein wird, wobei ein nachhaltiger Zeitplan mit sieben Rennwochenenden ein guter Ausgangspunkt ist. Der Kalender bietet eine gute Mischung aus etablierten, klassischen Strecken und neuen Austragungsorten, darunter auch Straßenkurse.“

Ad

WTCR TOM CORONEL IST „RICHTIG HEISS“ AUF DIE WTCR-SAISON 2022 VOR 17 STUNDEN

WTCR YANN EHRLACHER GEWINNT AUCH AUF DEM EIS 20/12/2021 AM 09:24