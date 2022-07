Mikel Azcona trägt weiterhin die begehrte blaue Jacke und die blaue Kappe als Goodyear #FollowTheLeader. Auch nach dem WTCR-Rennen von Portugal führt er die provisorische Gesamtwertung des FIA Tourenwagen-Weltcups an.

Azcona, der für BRC Hyundai N Squadra Corse fährt, kämpfte sich in Rennen 1 auf den achten Platz. Anschließend folgte auf dem Circuito Internacional de Vila Real in Rennen 2 Rang drei.



"Es ist immer gut, diese Goodyear-Mütze zu tragen, denn sie bedeutet, dass wir in Führung liegen", sagte Azcona. "Ein sehr positives Wochenende, gute Punkte nach einem schwierigen Wochenende. Wir hatten im Qualifying ein wenig zu kämpfen, aber am Ende sind wir wieder auf P3 und auf dem Podium."



"Wir wussten schon vor der Anreise, dass es keine einfache Veranstaltung werden würde, denn es ist ein Straßenkurs, auf dem es schwierig ist, zu kämpfen. Ich hatte einige gute Duelle und eine tolle Strategie meines Teams für die Joker-Runde. Der Hyundai Elantra N TCR war fantastisch. Es ist immer etwas Besonderes, hier ein Rennen zu fahren. So dicht an den Mauern zu fahren, gibt einem Adrenalin. Jetzt müssen wir weiter so pushen. Ich möchte mich ganz herzlich bei meinem Team und Hyundai Motorsport Kundensport bedanken, die mir das perfekte Auto zur Verfügung gestellt haben."

