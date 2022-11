Mit 60 Punkten Vorsprung geht Mikel Azcona in das entscheidende Rennwochenende in Saudi-Arabien, welches Ende des Monats stattfindet.

Der Fahrer aus dem Team BRC Hyundai N Squadra Corse gewann das erste Rennen von der Poleposition aus. Da er sich auch im zweiten Rennen mit Platz drei ein starkes Ergebnis sichern konnte, fehlen ihm nur noch fünf Punkte um die Fahrermeisterschaft des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) zum ersten Mal zu gewinnen.Wenn er bereits während des Qualifying am 26. November auf dem Dschidda International Circuit sechs oder mehr Punkte erzielt, ist der amtierende, von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader zum ersten Mal der "König" des WTCR. Außerdem wäre er der dritte Fahrer, der in einem von BRC-Racing-Team eingesetzten Hyundai Champion geworden ist."Das Rennwochenende in Bahrain lief aus unserer Sicht fantastisch", sagte der 26-jährige Spanier. "Dass Nicky [Catsburg] mit dabei war, hat uns sehr geholfen. Mit drei Autos lernt man einfach mehr über eine neue Strecke. Wir haben das im Qualifying gut gemacht. Dank des doppelten Windschattens von Norbert und Nicky konnte ich auf Pole fahren. Die Starts waren in den Rennen die Schlüsselmomente und die haben wir gut hinbekommen.""Der Sieg im ersten Rennen war sehr wichtig für das Team und wir haben dadurch gute Punkte geholt. Von Platz zehn auf Rang vier im zweiten Rennen vorzurücken, war natürlich auch nicht schlecht. Ich muss mich bei BRC Racing und Hyundai Motorsport Customer Racing bedanken. Sie haben dieses Wochenende unglaublich hart gearbeitet, was die Ergebnisse unterstreichen." HIER klicken für die WTCR-Meisterschaftswertungen nach 16 Rennen.