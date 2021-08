Mikel Azcona fuhr beim WTCR-Rennen von Ungarn zweimal auf das Podest, aber erst nachdem er in zwei Zwischenfälle auf der Strecke verwickelt wurde.

Mikel Azcona, zweimaliger Rennsieger im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR), belegte am vergangenen Wochenende beim WTCR-Rennen von Ungarn auf dem Hungaroring in Rennen 1 den zweiten Platz und in Rennen 2 den dritten Platz.



In Rennen 1 aber der Spanier, der für Zengö Motorsport einen Cupra fährt, in Kurve 1 eine Berührung mit Yvan Muller. Und kurz vor Ende des Rennens geriet er mit Frédéric Vervisch aneinander. Nach dem Rennen schilderte Azcona seine Sicht der Dinge.



"Beim Start hatte ich keine Ahnung, was Muller machte. Er zog nach links, als ich auf meiner Linie in eine Rechtskurve fuhr. Ich sehr überrascht von diesem Manöver. Für mich ist es ganz klar. Ich war auf der Geraden schneller und sagte: 'OK, ich ziehe nach links, wir sind zu dritt nebeneinander'. Aber natürlich wollte ich in der ersten Kurve nicht nach außen gehen, denn man weiß ja, wenn man zu dritt nebeneinander fährt und dasjenige Auto ganz auf der linken Seite ist, hat man keine Chance", so Azcona.



"Ich fuhr nach links, um zu bremsen und mehr Schwung mitzunehmen als er. Aber beim Anbremsen sah ich, dass er nach links zog. Deshalb haben wir uns berührt, weil er in einer Rechtskurve nach links fuhr. Das habe ich nicht verstanden", sagte Azcona. Derweil sah es Muller, der für Cyan Racing Lynk & Co fährt, anders: "Leider kam ich im ersten Rennen nur als 15. ins Ziel, weil mich in Kurve 1 jemand umgedreht hat."



Und seine Berührung mit Vervisch erklärte Azcona so: "Nach der Safety-Car-Phase drei Runden vor Schluss sagte ich mir, dass ich ihn überholen muss. In den ersten Runden [nach dem Restart] dachte ich mir dann: 'Oha, das wird wohl nicht so einfach. Er fährt sehr aggressiv und macht die Tür sehr gut zu'. Ich versuchte es ein paarmal, aber es gelang mir nicht. Also fuhr ich weiter hinter Vervisch."



"In der letzten Runde", so Azcona weiter, "sah ich, dass er in der Schikane einen Fehler machte und ich am Ausgang schneller war. Also beschloss ich, es an dieser Stelle zu probieren. Ich ging nach innen und als er die Tür zumachte war ich leider auf der Innenseite. Es tut mir sehr leid für ihn, aber es waren sehr enge Kämpfe. Ich bin glücklich, auf der Heimstrecke meines Teams Zweiter geworden zu sein. Das freut mich sehr und ich werde weiter angreifen".

WTCR Jessica Bäckman macht im WTCR einen “Schritt nach vorne” VOR 10 STUNDEN

WTCR Guerrieri hat sein Ziel im WTCR erreicht VOR 10 STUNDEN