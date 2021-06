Die weltweit erste vollelektrische, markenübergreifende Tourenwagenserie ist offiziell gestartet. Die Fahrer Mikel Azcona und Mattias Ekström von Zengő Motorsport X CUPRA gingen als Sieger aus dem ersten Wettbewerbstag der PURE-ETCR-Rennen in Italien hervor.

Azcona gewann beide Battles in Pool A, während Ekström die Battles in Pool B ebenfalls für sich entschied. Damit liegen die beiden mit der maximalen Punktzahl von 27 Punkten punktgleich an der Spitze der Tabelle.Der erste Tag brachte jeweils Siege für Hyundai Motorsport N und Romeo Ferraris/M1RA. Letztere traten in ihrem Heimatland an.Die Auslosung am Freitagabend, mit der PURE ETCR die zwölf Fahrer in zwei Sechser-Pools aufteilt und dann die Startreihenfolge für Runde 1 festlegt, hatte Azcona in Pool A gesetzt. Dort trat er in einem Eröffnungs-Battle gegen Stefano Coletti von Romeo Ferraris/M1RA und Tom Chilton von Hyundai Motorsport an.Abrufen konnten sie jeweils 300 kW Leistung aus einem rein elektrischen Motor mit einer zusätzlichen Power-Up-Funktion, die 40 Sekunden lang zusätzlich 200 kW freigibt. Azcona startete gut und erreichte die erste Kurve als Führender. Diese Führung sollte er das ganze Rennen über nicht mehr abgeben.In Runde 2 - einem Zweikampf gegen den Hyundai von Augusto Farfus, der am Vortag mit seinem Sieg im allerersten PURE-ETCR-Battle Geschichte geschrieben hatte - war er mit 450 kW und ohne Power-Up ebenso dominant und beendete den Tag an der Spitze der Gesamtwertung.Nach der Ladezeit an der PURE-ETCR-Energy-Station begann Pool B mit Ekström, der das Ergebnis von Azcona wiederholte.Zunächst schlug er in der ersten Runde den Hyundai Veloster N ETCR von Jean-Karl Vernay und die Giulia ETCR von Oli Webb, in Runde 2 dann Webbs Teamkollegen Luca Filippi.Damit setzte sich der Schwede an die Spitze der Pool-B-Wertung, vor Vernay, der sein Battle in Runde 2 gegen Daniel Nagy gewann, und Luca Filippi.Die anderen Battle-Sieger des Tages waren Webb, Coletti und Jordi Gené von CUPRA.Gené, der bei der Auslosung als erster Fahrer den "Gamechanger" erhalten hatte, wurde von Rodrigo Baptista umgedreht, wofür der Fahrer von Romeo Ferraris/M1RA acht Strafpunkte erhielt. Allerdings machte er es wieder gut, indem er Chilton im zweiten Rennen bezwang.Am Sonntag wechselt die Action auf die längere 3,2 Kilometer lange Strecke von Vallelunga und beginnt mit dem Zeitfahren der dritten Runde, bei dem die Startaufstellungen für die beiden DHL-Super-Finals festgelegt werden. Dort werden am Ende des Tages die entscheidenden Kämpfe ausgetragen, die den "König" des Wochenendes bestimmen.Mattias Ekström, Zengő Motorsport X CUPRA, sagte: "Es ist ein großartiger Tag für uns. Natürlich müssen wir bescheiden bleiben, aber es ist ein guter Start. Wir hatten gestern Abend ein gutes Los und wenn das passiert und man auf der Innenseite startet, muss man es umsetzen und gewinnen. Es wird viel schwieriger, wenn man auf der Außenseite ausgelost wird. Morgen wird es anders sein, denn man muss sich seine Position im Zeitfahren verdienen. Das wird die Entscheidung bringen, wenn zwei Fahrer am Ende punktgleich ins Ziel kommen. Ich bin zufrieden damit, wie wir gestartet sind."Mikel Azcona, Zengő Motorsport X CUPRA, sagte: "Das ist die beste Position, in der man sein kann, wenn man gleich beim ersten Event mit zwei Siegen startet. Ich denke, der erste Kampf mit [Stefano] Coletti und [Tom] Chilton war ein bisschen weniger schwierig. Ich hatte von der ersten Runde an den Druck von hinten, aber ich habe das Power-Up früh genutzt und dann die Situation mit meinem Ingenieur gemeistert. In Runde 2 war das Auto etwas schwieriger, als die Reifen abgenutzt waren, aber ich konnte Farfus in Schach halten. Ich freue mich, dass ich mit Mattias die Meisterschaft anführe, aber wir müssen weiter pushen, denn die Saison ist lang und morgen wird es noch schwieriger."Vollständige RanglisteKomplettes Ergebnis