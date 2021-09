Nach den WTCR-Rennen in Deutschland, Portugal, Spanien und Ungarn stellt sich Jessica Bäckman an diesem Wochenende einer Herausforderung in ihrem Heimatland Schweden.

Jessica Bäckman, die im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) eine der Anwärterinnen auf den Gewinn des Juniorentitels 2021 ist, tritt an diesem Wochenende bei den Rennen der Skandinavischen Tourenwagen-Meisterschaft (STCC) in Anderstorp an. Für das lokale Team Brink Motorsport fährt die 24-jährige Schwedin einen Audi RS 3 LMS, wohingegen sie im WTCR einen Hyundai Elantra N TCR für Target Motorsport fährt.



"Es wird sehr viel Spaß machen, wieder in Schweden zu fahren. Es ist zwei Jahre her, dass ich in der STCC gefahren bin. Damals fuhr ich auf das Podium", sagt Bäckman und weiter: "Ich werde zum ersten Mal einen Audi RS 3 LMS zusammen mit Brink Motorsport ausprobieren. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Angesichts der begrenzten Vorbereitungen wird es eine große Herausforderung, aber eine, auf die ich mich freue."



Ted Brink, Teammanager von Brink Motorsport, fügt hinzu: "Es macht sehr viel Freude, eine Fahrerin aus dem FIA WTCR im Team begrüßen zu können. Wir haben Jessicas Fortschritte in Europa in den vergangenen Jahren verfolgt. Sie hat gutes Potenzial gezeigt. Ich freue mich darauf zu sehen, was wir gemeinsam erreichen können. Wir haben aber Respekt vor der Aufgabe, denn mit extrem begrenzten Testmöglichkeiten ist es ein Sprung ins kalte Wasser."

WTCR DER AUDI RS 3 LMS DER ZWEITEN GENERATION IST AB SOFORT ERHÄLTLICH! VOR 20 STUNDEN

WTCR GABRILE RIZZO: ZEIT DIE ÄRMEL HOCHZUKREMPELN GESTERN AM 08:15