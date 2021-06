Jessica Bäckman setzt ihre erste Saison im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) an diesem Wochenende in Portugal fort, nachdem sie Anfang Juni in Deutschland Geschichte geschrieben hat.

Die 23-jährige Schwedin war die erste Fahrerin, die im WTCR nicht nur ein Rennen, sondern auch in die Punkte fuhr - ein Kunststück, das ihr mit Platz 14 im zweiten Rennen des Wochenendes in Deutschland gelang.



Auf dem Circuito do Estoril wird Bäckman an diesem Wochenende hinter dem Steuer eines von Goodyear ausgerüsteten Hyundai Elantra N TCR des italienischen Teams Target Competition sitzen. Ihr älterer Bruder Andreas pilotiert einen zweiten von Target eingesetzten Elantra als Teil des ersten Geschwister-Teams des WTCR.

WTCR COMTOYOU-FAHRER NUR DURCH EINEN PUNKT GETRENNT VOR 44 MINUTEN

WTCR FRANZ ENGSTLER: PODESTPLÄTZE SIND DAS ZIEL VOR 44 MINUTEN