Vom 26. bis 30. Oktober finden die zweiten FIA Motorsport Games auf dem Circuit Paul-Ricard statt. Dabei kämpfen auch die WTCR-Fahrer in der Tourenwagenkategorie um die Medaillenränge.

Bereits bei den ersten FIA Motorsport Games, die 2019 in Vallelunga ausgetragen worden, gehörte die Tourenwagenkategorie zu den sechs absolvierten Disziplinen. In diesem Jahr wird die Anzahl der Disziplinen der FIA Motorsport Games auf 17 erhöht. Die Tourenwagenkategorie unterliegt dabei dem TCR-Reglement des WSC, welches auch die Grundlage für den FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) bildet.



Auch in diesem Jahr werden die Nationalen Sportverbände (ASNs), die die Mitgliedsvereine des Weltmotorsportverbandes (FIA) bilden, dazu aufgehört, Fahrer anzumelden, die unter der Flagge eines Landes um die diversen Gold-, Silber-, und Bronzemedaillen kämpfen.



Alan Gow, Präsident der FIA-Tourenwagenkommission, sagte: „Es ist eine großartige Nachricht, dass die FIA Motorsport Games wieder die Tourenwagenkategorie in ihr Programm aufgenommen haben. Beim ersten Wettkampf in der Tourenwagenkategorie 2019 waren zwanzig verschiedene nationale Sportverbände vertreten. Das zeigt, wie sehr der Sport auf nationaler, aber auch auf internationaler Ebene rund um den Globus floriert. In diesem Jahr, wo die FIA Motorsport Games noch weiter ausgebaut werden, dürfte die Beteiligung noch stärker sein.“



An den letzten FIA Motorsport Games nahmen unter anderem auch die WTCR-Rennsieger Tom Coronel, Mato Homola und Gilles Magnus teil. Darauf angesprochen sagte Magnus, der in diesem Jahr einen Audi RS 3 LMS für das Comtoyou Audi Sport fährt, folgendes: „Ich habe einige tolle Erinnerungen an 2019. Wir waren damals wirklich konkurrenzfähig und wurden in der Gesamtabrechnung Zweiter. Es war auch eine der coolsten Veranstaltungen, an denen ich bisher teilgenommen habe.“



Die Tourenwagenkategorie der FIA Motorsport Games beginnt am Samstag, dem 29. Oktober, mit zwei halbstündigen Trainingssessions. Am Sonntag, dem 30. Oktober, wird am Vormittag ein 30-minütiges Qualifying gefahren bevor es dann anschließend in ein Qualifikationsrennen mit einer Renndistanz von 25 Minuten plus einer Runde geht. Das Rennen, dessen Endergebnis ausschlaggebend für die Medaillenvergabe ist, findet am Nachmittag statt. Die Renndistanz beträgt dabei 30 Minuten plus eine Runde.



Bis zum 15. Juni können sich Interessierte über eine spezielle FIA-Registrierungsplattform für die FIA Motorsport Games 2022 anmelden. Alle Teilnehmer, die dabei ihr Heimatland repräsentieren wollen, werden gebeten, sich vorher mit ihrer jeweiligen ASN in Verbindung zu setzen. Eine Liste aller ASNs finden Sie hier: fia.com/members/member_club/sport-mobility-3/member_club/sport-1

Ad

WTCR ESTEBAN GUERRIERI GIBT GILLES MAGNUS EINEN TIPP FÜR DAS 24-STUNDEN-RENNEN IN SPA VOR 19 STUNDEN

WTCR DER ZEITPLAN FÜR DAS WTCR-WOCHENENDE IM ELSASS 29/07/2022 UM 09:06