Michael Cerruti durfte am vergangenen Wochenende einen Rennsieg von einem Romeo-Ferraris gebauten Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR bejubeln. Dabei wurden bei der Firmengründerin Erinnerungen an ehemalige Erfolge im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) hervorgerufen.

Mit der Unterstützung des italienischen Autobauers Romeo-Ferraris trat zwischen 2018 und 2020 das Team Mulsanne im WTCR an. Für das Team holten Fahrer wie Kevin Ceccon, Ma Qinghua und Jean-Karl Vernay Rennsiege. Letzterer gewann in einem von Romeo-Ferrari gebauten Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR 2020 sogar die WTCR-Trophy-Meisterschaft.



Doch dieses Auto feierte auch abseits den WTCR Erfolge. Erst im vergangenen Monat gewannen Roy Block und Tim Lewis aus dem Team KMW Motorsports vom dritten Startplatz aus ein Rennen in der TCR-Klasse innerhalb eines vierstündigen IMSA-Langstreckenrennens.



„Die Rennstrecke von Daytona ist ein ganz besonderer Ort des Motorsports, weswegen wir uns sehr über den Erfolg des Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR gefreut haben“, sagte Cerruti. „Zusammen mit den Siegen im FIA Tourenwagen-Weltcup ist dies wahrscheinlich einer der größten Momente unseres Projektes.“







Foto: IMSA/LAT Images

Ad

WTCR RENÉ MÜNNICH IST AUCH ALS FAHRER SIEGREICH GESTERN AM 10:43

WTCR FÜNF GROSSE WTCR-MOMENTE AUS CHINA GESTERN AM 17:08