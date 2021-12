Für Bence Boldizs war es „erneut eine große Freude“ im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) anzutreten.

Der Ungar aus dem Team Zengő Motorsport Drivers' Academy trat in diesem Jahr sowohl in der WTCR-Juniorenmeisterschaft als auch in der WTCR-Trophy an. Allerdings endete seine Saison beim Rennwochenende in Russland sehr unschön.



Nachdem der Fahrer eines mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten CUPRA Leon Competición das erste Rennen auf Platz 17 beendet hatte, schied der ungarische Youngstart in Rennen 2 nach einem schweren Unfall aus.



„Das erste Rennen war ziemlich gut, ich hatte einen schönen Zweikampf mit Tom [Coronel]“, sagte Boldizs. „Der erste Teil der Strecke lag meinem Auto und im zweiten Streckenabschnitt war Tom schneller. Das Auto fuhr sich großartig und es war ein klasse Kampf.“



„Für das zweite Rennen nahmen wir einige kleine Änderungen am Set-up vor. Leider vergebens, denn ich wurde in einen schweren Unfall verwickelt. Einer der LADAs hat mich hinten links getroffen, woraufhin ich komplett machtlos im Auto war. Doch zum Glück geht es mir nach diesem harten Crash gut.“



Boldizs ergänzte: „Ich möchte mich trotzdem bei allen für diese Saison bedanken. Ich hatte sehr Spiel. Mal sehen, wie es im nächsten Jahr läuft.“

