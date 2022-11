Nachdem er sich im Qualifying Platz zehn gesichert hat, steht Mehdi Bennani für das zweite Rennen beim Rennwochenende in Bahrain mit teilweise umgekehrter Startreihenfolge auf der Poleposition.

Der Fahrer aus dem Team Comtoyou-Audi schloss Q1 auf Rang sieben ab. Und obwohl es für ihn im zweiten Qualifyingabschnitt noch weiter nach unten ging, war er am Ende froh, auf der Reverse-Grid-Pole zu stehen. Im Nachgang gestand er, dass es ein schwieriger Tag für ihn war.



"Das war garantiert nicht das leichteste Qualifying in dieser Saison", sagte Bennani. "Es war nicht einfach, den Grip auf der Strecke zu finden. Wir haben seit gestern das Set-up deutlich verändert. Letztendlich bin ich froh, dass es für die Pole für Rennen 2 gereicht hat."



Das erste Rennen in Bahrain startet um 19:05 Uhr Ortszeit (16:05 Uhr deutscher Zeit), Rennen 2 folgt am Samstagmorgen um 10:00 Uhr Ortszeit (07:00 Uhr deutscher Zeit).

