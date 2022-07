Nathanaël Berthon stand im zweiten Rennen in Italien gemeinsam mit seinem Teamkollegen Gilles Magnus auf dem Podest. Ein Ergebnis, das sich das Team Comtoyou Racing durch harte Arbeit „verdient hat“.

Dabei hätte Berthon auch schon im ersten Rennen auf dem Podium landen können, doch ein Reifenschaden machte den scheinbar sicheren dritten Platz zu Nichte. Der zweite Platz in Rennen 2 auf dem Autodromo Vallelunga Piero Taruffi war also auch für ihn eine Wiedergutmachung.



Für den Franzosen war es seit dem dritten Platz im Juni beim Rennwochenende in Ungarn der erste Podiumsplatz.



„Es freut mich wahnsinnig, nachdem sehr enttäuschenden ersten Rennen wieder auf dem Podium zu stehen“, sagte der Fahrer aus dem Team Comtoyou DHL Audi Sport. „Wir haben uns ein sehr tolles Wochenende erarbeitet. Vielen Dank an meine Mechaniker und an meine Ingenieure. Dieser Audi-Doppelsieg macht uns sehr glücklich. Wir haben uns dieses Resultat durch harte Arbeit verdient. Das Team gibt einfach immer alles.“

