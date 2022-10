Nathanaël Berthon rechnet mit "viel Action", wenn auf dem Bahrain International Circuit im kommenden Monat (10.-12. November) die ersten Rennen des FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR im Nahen Osten stattfinden.

Berthon, der für das Comtoyou DHL Team Audi Sport im WTCR fährt, ist auf der Strecke bereits in der GP2 und in der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft gefahren. Auch wenn er nicht erwartet, dass ihm diese Erfahrung den ultimativen Vorteil verschafft, hat er keinen Zweifel daran, dass die Fans, die das Rennen live im Fernsehen, online oder vor Ort verfolgen, von den WTCR-Fahrern viel Unterhaltung geboten bekommen werden.



"Es wird spannend, denn es gibt sehr lange Geraden und harte Bremszonen, also viele Überholmanöver und viel Action", sagte Berthon, der 2015 in Bahrain auf dem GP2-Podium stand. "Ich freue mich riesig auf Bahrain, denn es ist ein Ort, den ich sehr mag, und das Wetter wird im November im Vergleich zu Europa perfekt sein. Es war eine gute Entscheidung, die WTCR in diese Region zu bringen, und ich freue mich sehr, wieder dorthin zu kommen."



Er fuhr fort: "Für Audi werden die langen Geraden gut sein, aber es gibt einige enge Kurven im zweiten Sektor, in denen wir vielleicht etwas zu kämpfen haben. In den Formelautos war es ziemlich einfach, in den schnellen Kurven schnell zu sein, aber in einem TCR-Auto werden sie nicht voll gehen, sondern sind richtige Kurven. Wir wissen, dass wir am Audi eine gute Aerodynamik haben, und Kurve 1 wird definitiv eine gute Stelle zum Überholen sein, wenn man aus Höchstgeschwindigkeit sehr, sehr gut anbremsst. Die Haarnadel in der Mitte der Strecke kann auch eine Stelle zum Überholen sein. Die letzte Kurve ist eine weitere Stelle, an der man überholen kann."



Große Zuversicht nach dem WTCR-Heimerfolg



Der Franzose Berthon reist mit einem Hochgefühl zum Bahrain-Rennen des WTCR, nachdem er das erste von zwei Rennen beim Elsass-Rennen des WTCR, der letzten Veranstaltung der europäischen Saison im August, in seinem mit Goodyear ausgestatteten Audi RS 3 LMS gewonnen hat und damit auf den fünften Platz der vorläufigen Gesamtwertung kletterte.



"Ich bin sehr zuversichtlich [für Bahrain]", sagte der 33-Jährige. "Anneau du Rhin war sehr knifflig für uns, aber am Ende hatten wir Erfolg, nachdem wir bei der Abstimmung einen perfekten Job gemacht haben. Auf manchen Strecken hat jedes Auto seine Stärken und Schwächen, aber ich denke, dass diese Strecke gut für uns sein wird, und es würde mich überraschen, wenn wir in Bahrain nicht [an der Spitze] stehen würden. Wir sollten es sein, wir warten darauf, und hoffentlich wird es für uns so gut sein wie Anneau du Rhin."



Zu seinen Erfahrungen auf der 5,412 Kilometer langen und 15 Kurven umfassenden Grand-Prix-Strecke von Bahrain sagte Berthon: "Ich hoffe, dass ich mich auf Anhieb gut auf der Strecke zurechtfinde und hoffe, dass das ein Vorteil für mich sein wird. Aber im WTCR gibt es viele Profis, die wissen, wie man fährt, und sie werden sich schnell einschießen. Der Vorteil liegt also vielleicht im ersten Training, vielleicht im zweiten, aber im Qualifying werden alle voll da sein, da bin ich mir sicher."



Der Bahrain International Circuit ist vom 10. bis 12. November Schauplatz des Bahrain-Rennen des WTCR, den Läufen 15 und 16 der WTCR-Saison 2022, während der Jeddah International Circuit vom 25. bis 27. November Schauplatz des Saudi-Arabien-Rennen des WTCR, den Läufen 17 und 18, ist.

