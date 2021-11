Die Fahrer des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR), Nathanaël Berthon und Jean-Karl Vernay, wurden nach ihrer Kollision beim ersten Rennen auf dem Adria International Raceway am vergangenen Sonntag beide bestraft.

Die Franzosen kämpften dabei um Platz neun.



Dafür erhielt Jean-Karl Vernay aus dem Team Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing eine Fünf-Sekunden-Strafe und zwei Strafpunkte. Für Nathanaël Berthon aus dem Team Comtoyou DHL Audi Sport gab es nur eine formelle Verwarnung. Der Audi-Fahrer musste nach der Kollision bei der er in einen Reifenstapel einschlug, an die Box, um seinen Schaden zu reparieren.



Berthon sagte dazu: „Der Zweikampf mit Vernay war nicht fair. Er musste mich mehrfach anschieben, um mich zu überholen und als er es geschafft hat, war ich deutlich schneller als er.“



Vernay, der das Rennen als Neunter beendete und wegen der Strafe im Klassement auf Rang 14 zurückfiel, sagte: „Mein Start im ersten Rennen war sehr gut und ich fand sofort meinen Rhythmus. Ich wollte schnell einige Positionen gut machen und am Ende war Platz neun das Maximum, was wir an diesem Tag erreichen konnten.“

