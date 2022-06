Nathanaël Berthon hat das Podest erobert, das ihm in Pau verwehrt geblieben ist. Beim WTCR Rennen in Ungarn wurde er in Rennen 1 Dritter.

Der Fahrer vom Comtoyou DHL Team Audi Sport jagte die meiste Zeit den Führenden Mikel Azcona im Eröffnungsrennen des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) auf dem Hungaroring. Aber er konnte nicht ganz den zweiten Platz halten. Schließlich wurde er hinter King of WTCR Yann Ehrlacher Dritter.



"Es war ein hartes Rennen", sagte der fliegende Franzose hinterher. "Es war heiß, und auch mit den Reifen war es schwierig, sie zu kontrollieren. Ich weiß nicht warum, aber schon in der zweiten Runde gab es einige Kurven, in denen ich wirklich zu kämpfen hatte. Ich sah, dass Yann in diesen Kurven sehr schnell war, und in anderen Kurven war ich mit der Vorderachse sehr stark. Ehrlich gesagt ist es ein bisschen frustrierend, eine Position zu verlieren, einen P2 und einige wichtige Punkte. Aber inzwischen sind wir da, wir sind auf dem Podium. Okay, um den Sieg zu kämpfen war heute unmöglich, Azcona war zu schnell. Ich habe es am Anfang versucht, bei T2 habe ich es versucht. Aber es war schwierig, und danach war er einfach nur noch schnell. Am Ende war ich ziemlich glücklich."



In Rennen 2 wurde Berthon Zwölfter. Er hatte eine Zeitstrafe von fünf Sekunden erhalten, denn die Rennkommissare waren zu dem Schluss gekommen, dass er einen Vorteil erhalten hat, als er die Schikane abgekürzt hatte.

