Mit einer perfekt abgestimmten Fahrt auf den sechsten Platz in Rennen 2 sichertet sich Tiago Monteiro beim Elsass-Rennen des WTCR, welches sich als großer Erfolg für die Fans erwies, sein bisher bestes Resultat im FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR 2022.

Der Portugiese Monteiro, der einen Großteil seiner frühen Karriere in Frankreich verbracht hat, erwischte in Rennen 2 vom fünften Startplatz aus einen hervorragenden Start. Er überholte direkt ein Auto, ging in der ersten Kurve an einem weiteren vorbei und lag in der Anfangsphase des Rennens auf dem Circuit l'Anneau du Rhin auf Rang vier.



Obwohl der Fahrer des LIQUI MOLY Team Engstler später zwei Positionen an Konkurrenten verlor, die mit ihren Autos auf der Geraden deutlich schneller waren, konnte Monteiro mit seiner Pace Platz sechs halten und den Rückstand auf das Feld verringern.



Dieser sechste Platz und der neunte Platz in Rennen 1 bescherten Monteiro seine bisher beste Punkteausbeute in dieser Saison.



"Wir kamen auf eine uns unbekannte Strecke, aber es war eine wirklich gute Veranstaltung - tolle Zuschauer, wirklich gut organisiert und tolle Rennen - also fühlte es sich noch besser an, hier mein bestes Saisonergebnis zu erzielen", sagte Monteiro hinterher. "Wir hatten das Gefühl, dass die Pace das ganze Wochenende über da war; das Chassis war wirklich gut und das Auto war sehr gut ausbalanciert. Ein Nachteil war der Geschwindigkeitsunterschied auf der Geraden zwischen uns und unseren Konkurrenten. Es gibt natürlich viele Faktoren, aber ich hatte das Gefühl, dass wir in den Rennen ein wenig benachteiligt wurden, weil das Auto sonst im technischen Bereich sehr stark war. Aber wir haben an diesem Wochenende wieder dazugelernt und gezeigt, dass wir, wenn wir an der Spitze starten, in der Lage sind, dort zu bleiben."

Ad

WTCR Nagy meldet sich beim WTCR-Rennen vom Elsass nach Tassi-Duell mit Punkten zurück VOR 21 STUNDEN

WTCR Girolami erklärt: Darum hat die WTCR-Pole im Elsass nicht gereicht 10/08/2022 UM 08:28